„Film opowiadał będzie o latach pomiędzy rokiem 1970 a 1982, czyli od momentu, gdy Edward Gierek objął stanowisko I sekretarza PZPR i wyjechał do Warszawy, po czas po opuszczeniu ośrodka internowania, kiedy nieomal ociera się o śmierć. To opowieść o człowieku i o jego relacjach rodzinnych, a w tle będą historyczne wydarzenia. Cóż, trudno byłoby się odciąć od zdarzeń, które wówczas zachodziły” – powiedział Iwanowski.

Producent podkreślił, że twórcy nie stawiają Gierkowi „pomnika ze spiżu”. „Pokażemy jedynie fakty, a widzowie wyrobią sobie sami opinię. Ten człowiek żył między Wschodem a Zachodem. Nie można powiedzieć, czy był bardziej służalczy (wobec ZSRS – PAP), czy nie. To była duża gra. My tę grę w filmie pokażemy” – powiedział Iwanowski.

W rolę tytułowego bohatera wciela się Michał Koterski. Przygotowując się do roli aktor przytył 17 kg. „O tym, że zagra tę rolę zadecydował jego talent i osobowość. Jest w pewnym sensie podobny charakterologicznie (do Gierka - PAP). Zauważyliśmy, że jeśli przytyje, to będzie też miał cechy fizyczne Edwarda Gierka. Podkreślam jednak, że nie robimy +muzeum figur woskowych+. Nie wszyscy muszą być bardzo podobni. Rola aktora w filmie udaje się, jeśli już w 15 minucie nie gra postaci, tylko ta postać staje się nim” – wyjaśnił Janusz Iwanowski.

Stanisławę Gierek, żonę komunistycznego przywódcy, zagra Małgorzata Kożuchowska. Pierwsze sceny realizowane były w ustrońskiej willi gen. Jerzego Ziętka, która sąsiadowała z niegdysiejszym domem Gierka.

Twórcy filmu podali, że po zdjęciach w Ustroniu ekipa przeniesie się m.in. do Dąbrowy Górniczej, Katowic i Warszawy. „Będziemy także w Gdańsku. Pokażemy m.in. słynną scenę spotkania ze stoczniowcami, gdy Gierek zapytał ich: +pomożecie?+” – powiedział producent.

Z powodu epidemii na planie filmowym stosowane są zaostrzone środki ostrożności. Każdemu mierzona jest temperatura. Cała ekipa wypełniła formularze, w których informowali o stanie zdrowia i ewentualnym kontakcie z osobami zakażonymi. „Jesteśmy tu już od trzech dni. Wszyscy są zdrowi i liczymy, że uda nam się to podtrzymać” – powiedziała producent Jolanta Owczarczyk.

Film realizuje Global Studio.

Edward Gierek urodził się w 1913 r. Pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR w latach 1970-1980. Objął ją po tragicznych wydarzeniach na Wybrzeżu, podczas których komunistyczna władza otworzyła ogień do robotników. Przestał ją pełnić formalnie tuż po Sierpniu 1980 r. W stanie wojennym został internowany. Gierek zmarł w 2001 r. Miał 88 lat.

Jego zwolennicy podkreślają, że szczególnie w pierwszej połowie tzw. dekady Gierka nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy PRL. Był on możliwy dzięki zaciągniętym na Zachodzie kredytom. Rozwinął się wówczas przemysł i budownictwo. Zrealizowano wiele inwestycji drogowych. Twierdzą, iż Polska była wtedy bardziej, niż kiedykolwiek w czasach PRL, niezależna od ZSRS.

Przeciwnicy Gierka przypominają, że to wówczas w polskiej konstytucji znalazł się zapis o kierowniczej roli PZPR i o sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Przypominają też o brutalnym stłumieniu protestów robotniczych w Radomiu i Ursusie w 1976 r.