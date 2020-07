Informację o nowej dacie FPFF w Gdyni opublikowano na stronie internetowej wydarzenia. "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska filmowego, Komitet Organizacyjny FPFF jednogłośnie zdecydował o organizacji 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jeszcze w tym roku. Wydarzenie w formie hybrydowej odbędzie się w dniach 9-14 listopada 2020 roku" - czytamy.

Reklama

Jak dodano, obradujący w środę Komitet Organizacyjny zwrócił się do dyrektora FPFF "o przedstawienie do dnia 3 sierpnia 2020 r. regulaminu, zawierającego zastępczą formułę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych".

"Zgodnie z nową, wstępną koncepcją pokazy filmów konkursowych odbywać się mają z udziałem dziennikarzy, ale bez udziału publiczności. Towarzyszące projekcjom konferencje prasowe z udziałem twórców transmitowane będą online" - podano w komunikacie.

45. edycję FPFF w Gdyni początkowo planowano na 14-19 września. Pod koniec maja poinformowano, że ze względu na sytuację epidemiczną impreza zostanie przełożona na 2021 r. Na początku czerwca Komitet Organizacyjny, biorąc pod uwagę postulaty środowiska filmowego, postanowił, że ostateczną decyzję ws. terminu festiwalu podejmie do 15 lipca.

1 maja ogłoszono, że konkurs na dyrektora artystycznego FPFF w Gdyni wygrał filmoznawca i historyk filmu Tomasz Kolankiewicz. Stanowisko to przywrócono w ramach reformy organizacyjnej festiwalu, przeprowadzonej w wyniku szerokich konsultacji ze środowiskiem polskich filmowców. Nowego dyrektora miał oficjalnie powołać do połowy maja minister kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek Komitetu Organizacyjnego, ale do powołania na razie nie doszło.

Tomasz Kolankiewicz jest filmoznawcą i historykiem filmu, kuratorem cykli filmowych, prowadzącym prelekcje i rozmowy o filmie. Jako programista filmowy współpracował z telewizją, festiwalami filmowymi, kinami i instytucjami kultury (m.in. z Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Europejskim Centrum Solidarności). W latach 2008-2017 pełnił funkcję redaktora programowego w redakcji filmowej TVP Kultura. Jest także autorem blisko kilkudziesięciu przeglądów filmowych, w tym polskich i zagranicznych przeglądów kinematografii kobiet, szwedzkiego i amerykańskiego kina niemego, filmów wybitnych światowych reżyserów i operatorów, prądów nowofalowych w światowym kinie, a także kina grozy. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ wj/