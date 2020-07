Wszystko stało się nagle zbyt delikatne, zbyt wrażliwe. Dziś w Hollywood nie możesz nakręcić filmu bez doradcy do spraw COVID. Nie możesz nakręcić filmu bez doradcy do spraw wrażliwości. To niedorzeczne – mówi Stone.

Właśnie przeczytałem, jak kosztowne będzie teraz kręcenie filmów . Trzeba zachowywać te wszystkie środki ostrożności, 50-dniowy okres zdjęciowy nagle wydłużył się do 60 dni. Aktorzy muszą zachowywać dystans społeczny. O tym właśnie mówię – powiedział.

Reżyser nie omieszkał skrytykować oscarowej akademii.

Akademia co kilka miesięcy zmienia zdanie na temat zmian w swoim regulaminie . To przekleństwo poprawności politycznej. Nie jest to świat, z którym chciałbym mieć do czynienia. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego szaleństwa w Hollywood. To jak obłąkana herbatka w "Alicji w Krainie Czarów" – dodał.

Stone powiedział też, że nie zamierza na razie kręcić fabuł. Chce skupić się na realizacji filmow dokumentalnych. W planach ma m.in. film przedstawiający nowe informacje na temat zabójstwa prezydenta Kennedy'ego, a także "A Bright Future" poświęcony czystej energii.