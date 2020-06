Polski Instytut Sztuki Filmowej przypomniał, że Cannes XR Development Showcase jest częścią Cannes XR Virtual. "23 projekty z całego świata, które zostały wyselekcjonowane na market, będą miały okazję zaprezentować się podczas sesji pitchingowej oraz spotkań 1-on-1 z najważniejszymi partnerami, koproducentami, dystrybutorami oraz kuratorami wystaw z branży XR" - podkreślono.

Dodano, że "Kosmogonik" to projekt animacji 2D/3D dedykowany technologii VR. Jak napisano, "film powstał na postawie opowiadania Stanisława Lema – Uranowe uszy i inspirowany jest rysunkami Daniela Mroza z książki Bajki robotów". Podano, że "produkcja obecnie jest na etapie developmentu".

"Kosmogonik" to futurystyczna historia, rozgrywająca się na odległej i bardzo obcej z perspektywy ludzkiej planecie Aktynurii. Jest to historia społeczeństwa, rozwiniętej cywilizacji, opresyjnego aparatu władzy, technologii i solidarności; historia o pochodzeniu, powstaniu wszechświata, stworzeniu planet i rozwoju życia.

PISF przekazało, że "Aktynurii jest zbudowana z samych pierwiastków ciężkich, które w swojej naturalnej formie są dla nas na ziemi przeciwieństwem życia, albo czymś co niszczy i deprawuje życie". "Ale w historii Kosmogonika jest inaczej, metale ciężkie są podstawowym elementem tworzącym życie. Jak wygląda i działa świat tak elementarnie różny od naszego? Jest to świat, w którym musimy pozbyć się tego, co wiemy i znamy. Pomogą nam w tym postacie stworzone przez Daniela Mroza, które powstaną w nowym wymiarze nie tylko w animacji 3D, ale także w nowym medium wirtualnej rzeczywistości" - wskazano.

"Kosmogonik" jest realizowany przez Kinhouse Studio, a jego producentką jest Marta Szarzyńska. Premiera animacji jest planowana na maj 2021 roku.