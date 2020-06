Platforma ma w niedalekiej przyszłości być dostępna w różnych krajach, także w Polsce.

W VatiVision, już nazwanym "katolickim Netflixem", można obejrzeć filmy dokumentalne o papieżach, Muzeach Watykańskich i sanktuariach na świecie, kino familijne, biografie świętych.

"Celem jest szerzenie kultury, sztuki i wiary poprzez filmy, seriale, dokumenty inspirowane przesłaniem chrześcijańskim" - wyjaśnił szef nowej platformy Luca Tomassini.

Prapremierę w Vativision będzie miał francuski film dokumentalny o sanktuarium w Lourdes.

"Patrzymy z przychylnością na tę inicjatywę katolików, chrześcijan i ekspertów audio-wideo, do których należy obowiązek decyzji, co wybrać, a czego nie wybrać do zaoferowania, co robi każdy wydawca" - powiedział przewodniczący watykańskiej dykasterii do spraw komunikowania Paolo Ruffini. Zaznaczył, że w ofercie znajdą się też produkcje watykańskie. Zastrzegł zarazem: "wydawca ma swobodę dokonania wyboru".

"To inicjatywa świecka, która niezależnie od zawartości nie jest instytucjonalna" - stwierdził szef watykańskiego urzędu, z którym współpracowali pomysłodawcy platformy filmowej.

Podkreślił, że nie jest to inicjatywa Watykanu czy Kościoła, ale przedsiębiorcy.

VatiVision na razie działa we Włoszech, ale wkrótce - jak zapowiedziano - obecny będzie też w USA, Meksyku, Argentynie, na Filipinach, w Hiszpanii, Polsce i w innych krajach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka