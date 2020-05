- To będzie film, który w gruncie rzeczy będzie rozgrywał się poza Polską. Będziemy dużo jeździć po świecie, mamy długą listę rozmówców – dodaje dziennikarz. Jego zdaniem nie przejdzie on niezauważony.

Reklama

Pretekstem do rozmowy była premiera filmu "Zabawa w chowanego". W Radiu Zet Tomasz Sekielski mówił tak.- Pokazujemy, jak chowany jest oprawca, przenoszony z parafii na parafię. Gdy wybucha afera to ksiądz znika, ale pojawia się w innym miejscu. Z drugiej strony zabawa w chowanego to najbardziej popularna zabawa z czasów dzieciństwa

Tomasz Sekielski zdradził, kto jest bohaterem jego filmu dokumentalnego „Zabawy w chowanego”.

- Dwaj bracia mieszkali z rodzicami w mieszkaniu służbowym w domu parafialnym, ponieważ ich ojciec jest organistą. Ksiądz korzystając, że był dobrym znajomym, przychodził nawet kiedy rodzice byli w domu i dopuszczał się tych czynów - opowiada dziennikarz.- Ci dwaj bracia byli wykorzystywani prawie w tym samym czasie przez tego samego księdza, ale dowiedzieli się tego po latach – mówi Tomasz Sekielski

Twórca "Zabawy w chowanego" opowiada też o zmowie milczenia - Jak pytam starszego z braci czy komukolwiek powiedział, że jest krzywdzony przez księdza, to on odpowiada, że się bał. Ale m.in. tego, że tata straci pracę. A mieli trzeciego brata, który był śmiertelnie chory. On bał się tego, że tata straci pracę i brat umrze – opisywał gość Radia Zet.

Pytany o to, co się stało po premierze poprzedniego filmu, dziennikarz jest bardzo surowy w ocenach:

- Klasa polityczna, w całości, nie zdała egzaminu po filmie „Tylko nie mów nikomu”. Politycy mieli usta pełne wielkich słów, oburzenia, zapewnień, że dobro dzieci jest dla nich najważniejsze, a przez ten rok poza przepychankami politycznymi nic się nie dzieje. Wielu hierarchów i znaczna część kościoła instytucjonalnego, niewiele zrobiła, aby zwrócić się w kierunku ofiar z empatią i zmienić swoje postępowanie – mówi Tomasz Sekielski. Gość Radia zet zaznacza, że „bez tego, że księża wreszcie zrozumieją jak wielkie cierpienie i dramat przeżywają osoby skrzywdzone w dzieciństwie, wykorzystane seksualnie, ciężko mówić o początku zmian i oczyszczaniu się Kościoła”.

Premiera filmu "Zabawa w chowanego" w sobotę, 16 maja, na kanale YouTube.