Żywiliśmy nadzieję tak długo, jak było to możliwe. Każdego dnia liczyliśmy, że mimo wszystko uda się nam wszystkim spotkać we Wrocławiu na przełomie lipca i sierpnia. Jednak 14 kwietnia prezydent Wrocławia, Pan Jacek Sutryk, poinformował o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu do końca sierpnia 2020. Nie mamy więc już złudzeń – 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty nie odbędzie się w planowym terminie. Teraz, w porozumieniu z miastem, pracujemy nad znalezieniem nowej daty i optymalnej formuły dla zrealizowania tegorocznej edycji.