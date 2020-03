"Dyrektora Artystycznego FPFF wybierze Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Joanny Kos-Krauze. W Komisji znalazło się siedmioro reżyserów i producentów filmowych, laureatów Złotych i Srebrnych Lwów: Renata Czarnkowska-Listoś, Joanna Kos-Krauze, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski, Xawery Żuławski" - napisano w przesłanej PAP informacji.

Reklama

O składzie Komisji Konkursowej zdecydowała Rada Programowa Festiwalu.

"Stanowisko Dyrektora Artystycznego FPFF zostało przywrócone w ramach reformy organizacyjnej Festiwalu. Zmiany przeprowadzono w wyniku szerokich konsultacji ze środowiskiem polskich filmowców i w odpowiedzi na ich postulaty" - czytamy komunikacie.

Poinformowano, że dyrektor artystyczny FPFF "powinien gwarantować profesjonalizm i obiektywność wyboru filmów konkursowych". "Kandydaci na to stanowisko muszą mieć co najmniej pięć lat doświadczenia w pracy lub współpracy z szeroko rozumianą branżą filmową" - podkreślono.

Ogłoszenie Komitetu Organizacyjnego o konkursie na dyrektora artystycznego FPFF i regulamin dostępne są na stronie internetowej:

W przesłanej informacji zaznaczono, że "w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kandydaci mogą przesyłać zgłoszenia w konkursie drogą elektroniczną", a "prace Komisji Konkursowej oraz przesłuchania kandydatów będą prowadzone zdalnie przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych".

Nazwisko dyrektora artystycznego ma zostać ogłoszone do połowy maja. Do jego najważniejszych zadań należeć będzie selekcja filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Będzie on mógł skorzystać z rady powołanych przez siebie zespołów selekcyjnych.

Do Konkursu Głównego może się zakwalifikować maksymalnie 16 filmów. Dyrektor artystyczny wskaże 12 z nich, a jego decyzja będzie ostateczna. Komitet Organizacyjny może dołączyć do puli konkursowej do czterech filmów. Tak jak w minionych latach, nabór filmów do obu konkursów odbędzie się w maju, a wyniki selekcji zostaną ogłoszone w lipcu.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 14-19 września 2020 roku w Gdyni.