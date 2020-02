Cinema Italia Oggi. Pokazy Nowego Kina Włoskiego: 26-31 marca

W programie zobaczymy nagrodzony kilkunastominutową owacją na festiwalu w Cannes film Marca Bellocchio „Zdrajca” (Il traditore), który w zaskakujący, świeży sposób podejmuje temat mafii. W centrum opowieści znajduje się Tommaso Buscetta, boss, który złamał omertę, czyli mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu przeciwko Cosa Nostrze: tzw. maxiproces doprowadził do skazania 362 przywódców przestępczej organizacji. Było to największe w historii zwycięstwo państwa nad mafią. Fascynujące ekranowe dochodzenie skupia się na przemianie Buscetty, dla którego La Cosa Nostra, czyli „nasza sprawa”, zaczęła znaczyć coś zupełnie innego, niż chcieliby szefowie klanów.

Drugim ważnym tytułem jest filmowa adaptacja kryminału Donato Carrisi „W labiryncie” (L'uomo del labirinto). W rolach głównych - zdobywca Oscara Dustin Hoffman („Absolwent”, „Rain Man”) i Toni Servillo („Wielkie piękno”, „Oni”, „Dziewczyna we mgle”). Nastoletnia Samantha została porwana i uwięziona na piętnaście lat. Kiedy budzi się w szpitalu, niczego nie pamięta. Nikt nie wie, jak udało jej się uciec. Z pomocą policyjnego profilera, doktora Greena (Dustin Hoffman), próbuje odzyskać wspomnienia z tajemniczego labiryntu – więzienia, w którym porywacz zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar.

Zobaczymy również:

Dafne (Dafne) reż. Federico Bondi

Oby (Magari ) reż. Ginevra Elkann

Ma cosa ti dice il cervello reż. Riccardo Milani

Croce e delizia reż. Giulia Steigerwalt

Bangla reż. Phaim Bhuiyan

Lucania reż. Gigi Roccati

Mistrz (Il campione) reż. Leonardo D'Agostini

Efekt domina ( Effetto domino )reż. Fabio Massa