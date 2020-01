Program Berlinale Special - najbardziej różnorodnej sekcji festiwalu stanowiącej przestrzeń do refleksji nad tym, czym jest film - ogłoszono na stronie internetowej festiwalu. Wśród sześciu produkcji wymienionych w komunikacie znalazł się nowy film Agnieszki Holland "Szarlatan".

To historia oparta na biografii słynnego czeskiego uzdrowiciela Jana Mikolaska, który leczył ludzi za pomocą ziół. Jak powiedziała PAP Holland w lipcu ub.r., gdy trwał montaż filmu, "Szarlatan" to "dość kameralny dramat zrealizowany w koprodukcji irlandzko-słowacko-polskiej, ale za to o epickiej skali, ponieważ jego akcja rozgrywa się na przestrzeni 50 lat". Autorem scenariusza jest Marek Epstein. Za zdjęcia odpowiada Martin Štrba. W roli głównej zobaczymy Ivana Trojana.

Prócz dzieła Holland w sekcji Berlinale Special zobaczymy m.in. filmy fabularne - "Pinokio" Matteo Garrone, "Minamata" Andrew Levitasa z Johnnym Deppem w roli głównej - a także dokumenty - "Hillary" Nanette Burstein, "Last and First Men" Johanna Johannssona, w którym narratorką jest Tilda Swinton oraz "Swimming Out Till The Sea Turns Blue" Jia Zhang-ke.

"Agnieszka Holland i Johnny Depp - dwa modele kina spotykają się i nie tylko opowiadają o przeszłości, ale też interpretują teraźniejszość. Tak samo jest w przypadku Jia Zhang-ke, jego dialogami z różnymi pokoleniami chińskich pisarzy. Podobnie jest też z Hillary Clinton, bohaterką dokumentu pod tym samym tytułem, a także z wizjonerską elegią Johanna Johannssona" - napisał w oświadczeniu dyrektor artystyczny Berlinale Carlo Chatrian.

70. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 1 marca. Będzie to pierwsza edycja wydarzenia bez wieloletniego dyrektora festiwalu Dietera Kosslicka, który w ub.r. ustąpił ze stanowiska. Jego funkcję przejęli Włoch Carlo Chatrian (dyrektor artystyczny) i Holenderka Mariette Rissenbeek (dyrektor administracyjna).