Raper i wielokrotny mistrz kickboxingu, a z wykształcenia teolog – Jerzy „Juras” Wroński- jak sam mówi - całe życie udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ośmiokrotny mistrz Polski, dwukrotny wicemistrz świata i zdobywca Pucharu Świata w kick-boxingu w filmie „Serce do walki” wciela się w ringowego nemezis głównego bohatera. Grany przez niego Krystian Bielski nie tylko jest agresywnym macho i świetnym zawodnikiem – skrywa też klucz do zrozumienia tragicznej przeszłości bohatera granego przez Łukasza Wabnica.

„Zawsze sądziłem, że Jurek jest raperem, ale gdy zobaczyłem go w akcji wiedziałem, że idealnie pasuje do tej roli” – wspomina Kacper Anuszewski, reżyser filmu. Juras nie tylko zagrał w „Sercu do walki”, ale miał też swój udział w powstaniu choreografii walk, wspierając przy tym legendę kickboxingu, zmarłego niedawno Tomasza Skrzypka.

„Serce do walki” to pełnometrażowy debiut Kacpra Anuszewskiego aktora i reżysera, twórcy filmów krótkometrażowych pokazywanych na 150 międzynarodowych festiwalach filmowych na całym świecie, które otrzymały blisko 40 nagród w tym, m.in. w Palm Springs, Las Vegas i Toronto. Emocjonujące walki zostały przeprowadzone pod czujnym okiem Tomasza Skrzypka – uhonorowanego licznymi nagrodami trenera, który wraz z kadrą Polski wygrał Światowe Igrzyska Sportowe (World Games) w 2017 roku oraz Jerzego Wrońskiego – znanego pod pseudonimem „Juras” rapera oraz ośmiokrotnego mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Świata w kickboxingu. Film pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Fundacji „Brak Barier” oraz fundacji „Avalon”.