Sprawa zrobiła się bardzo głośna od środy. Portal Gazeta.pl poinformował o proteście studentów, którzy mieli zbierać podpisy pod petycją, w której apelowali o odwołanie spotkania z omanem Polańskim na łódzkiej filmówce. Pod apelem, wg informacji gazeta.pl, miało podpisać się 59 osób.

Dziś głos w sprawie zabrała uczelnia oraz samorząd studentów.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi planowanej wizyty Romana Polańskiego w Szkole Filmowej w Łodzi, pragniemy odnieść się do niezgodnego z prawdą przekazu ukrytego pod tytułem „Studenci i absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi domagają się odwołania spotkania z Romanem Polańskim”.

Po pierwsze, do władz Szkoły nie wpłynęło żadne pismo, czy to w formie papierowej, czy mailowej, w rzeczonej sprawie. Szeroko komentowana petycja stworzona przez jednego ze studentów nie została nikomu z władz Szkoły przekazana, nikt też z władz nie został o niej oficjalnie poinformowany. Po drugie, pod rzeczoną petycją, z imienia i nazwiska, podpisało się 43 studentów i absolwentów Szkoły.