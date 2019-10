Jego filmy były prezentowane na najważniejszych festiwalach kina niezależnego – SXSW, Tribecca czy Sundance, a polskim widzom znany jest także z występów w m.in. Koniec z Hollywood Woody’ego Allena czy Scott Pilgrim kontra świat Edgara Wrighta. W swojej pracy twórczej rozwija zasadę radykalnego realizmu, przenosząc na ekran tylko prawdziwe doświadczenia.

Indie Star Award to wyróżnienie przyznawane wybitnym przedstawicielkom i przedstawicielom amerykańskiej sceny niezależnej. W ciągu ostatniej dekady laureatami nagrody byli m.in.: Todd Solondz, Jerry Schatzberg, Whit Stillman, David Gordon Green, Rosanna Arquette oraz słynna producentka Christine Vachon.

Podczas jubileuszowej edycji American Film Festival zaprezentowanych zostanie 5 najważniejszych filmów w dorobku Marka Webbera: "The Place of No Words", "Flesh and Blood", "The Ever After", "The End of Love" i "Explicit Ills".