Dawid Podsiadło na planszy zamykającej "Najnowszy klip" zmieścił tekst, który stanowi komentarz do dzisiejszego świata: „Ponad połowa z nas nie rozstaje się z telefonem komórkowym przez co najmniej 13 godzin w ciągu doby. Niezależnie od tego, czy go używa, czy nie”.

Skoro tak trudno nam się rozstać z telefonem, czy to oznacza, że stał się największym powiernikiem naszych tajemnic? Skoro jesteśmy uzależnieni od smartfonów, być może to właśnie telefony, a nie nasi (nie)znajomi albo partnerzy znają nas najlepiej?

To punkt wyjścia filmu „(Nie)znajomi”, w którym Maja Ostaszewska, Tomasz Kot, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski i Wojtek Żołądkowicz przekonają się, że przyjaciół należy trzymać blisko, ale telefony jeszcze bliżej, bo wszystko, co w nich przechowujemy, może zostać wykorzystane przeciwko nam.

O tym, co w filmie, opowiedział sam Dawid Podsiadło.