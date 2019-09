Tego można było się spodziewać. Popularna piosenka zespołu Wham! pojawi się w filmie "Last Christmas" nie tylko jako ścieżka dźwiękowa. Nagranie stało się inspiracją do stworzenia komedii romantycznej, która do polskich kin wkroczy 29 listopada.

Kate to młoda kobieta, która notorycznie podejmuje złe decyzje. Przykłady? Każda jej randka kończy się katastrofą. Albo, że zaakceptowała pracę jako elf Świętego Mikołaja w domu towarowym. Na szczęście dzięki niej poznaje Toma, a jej życie nabiera barw. Dla Kate wydaje się to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Czy wszystko znów musi zmierzać do nieuchronnej klęski, czy zakończy się happyendem?

W filmie zagrają m.in. Emilia Clarke, Henry Golding oraz Emma Thompson.