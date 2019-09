W oryginalnej wersji językowej głosów postaciom użyczają m.in.: Charlize Theron (Morticia), Oscar Isaac (Gomez) i Chloe Grace Moretz (Wednesday). W filmie usłyszymy jednak nie tylko głosy aktorskich gwiazd, ale także tych muzycznych. Christina Aguilera, Migos, Karol G, Rock Mafia i Snoop Dogg to wykonawcy nowych utworów, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu: „My Family” („Moja rodzina”) i „Haunted Heart” („Nawiedzone serce”).

Przypomnijmy, że pierwsza ekranizacja komiksu autorstwa Charlesa Samuela Addamsa ujrzała światło dzienne w latach 60. ubiegłego wieku. Był to czarno-biały serial, który przeszedł do historii jako ekscentryczne połączenie sitcomu i pastiszowego horroru. Wysyp produkcji o Addamsach nastąpił w latach 90., na fali sukcesu filmu z Angelicą Huston i Raulem Julią w rolach Morticii i Gomeza (1991). Później powstało także sześć gier komputerowych o Addamsach, trzy książki i musical „The Addams Family” (2010).

Tym razem sympatyczna – choć o bardzo szczególnych upodobaniach – rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości…