Po premierze w Konkursie Głównym Festiwalu w Cannes film został uznany przez krytyków za jedno z najlepszych dzieł brytyjskiego mistrza, zaś widzowie festiwalu w San Sebastian przyznali mu Nagrodę Publiczności.

„Nie ma nas w domu" to poruszająca i chwytająca za serce opowieść o rodzinie, marzeniach i drodze do szczęścia. Ricky i Abbie chcą dla siebie i swoich dzieci czegoś więcej. On jest w stanie poświęcić wszystko, żeby ich marzenie o własnym domu wreszcie się spełniło. Ma dosyć czekania, aż sprawy przyjmą lepszy obrót – stawia wszystko na jedną kartę i zaczyna pracę na własną rękę. Rzuca się w wir obowiązków, chcąc jak najszybciej osiągnąć swój cel. Ona, myśląc o przyszłości, nie chce stracić z oczu tego, co już mają: kochającej się rodziny i wzajemnego wsparcia. Wierzy, że goniąc za szczęściem, trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać.

Za scenariusz „Nie ma nas w domu” odpowiada długoletni współpracownik Kena Loacha, Paul Laverty – nagrodzony w Cannes i czterokrotnie nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej. Zdjęcia do filmu to dzieło Robby’ego Ryana, nominowanego do Oscara za „Faworytę” Yorgosa Lanthimosa.