Owacja na stojąco dla aktorki w chwili wręczenia jej nagrody w pałacu festiwalowym trwała 10 minut.

Festiwal w Wenecji - mówiła - jest najważniejszy na świecie. "Patrząc na dobór filmów w tym roku, zdaję sobie kolejny raz sprawę z tego, jak wielką siłę jednoczącą ma kino" - dodała.

Aktorka zwróciła się następnie do młodych filmowców, podkreślając: "Proszę ich, by pozostali wierni swym marzeniom i swej wizji; w ten sposób spotka ich nagroda nieporównywalna z niczym".

"Dziękuję publiczności na całym świecie, która dzięki swej miłości do kina czyni nadal to wszystko możliwym; to jej wsparcie podtrzymuje światło na ekranie" - oświadczyła Julie Andrews.

Złotego Lwa za dorobek życia wręczył jej włoski reżyser Luca Guadagnino.

Entuzjazm na Lido wywołał w poniedziałek odtwórca głównej roli w jego filmie "Tamte dni, tamte noce", 23-letni amerykański aktor Timothee Chalamet. Zagrał on w prezentowanym poza konkursem filmie "The king" o królu Anglii Henryku V Lancasterze w reżyserii Australijczyka Davida Michoda.

Również w poniedziałek odbył się oficjalny pokaz filmu "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy w ramach przeglądu Giornate degli Autori. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia. Razem z nim grają: Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn i Leszek Lichota.

Tegoroczna, 76. edycja festiwalu, która potrwa do soboty, wyróżnia się obecnością tłumu największych gwiazd kina. Na weneckie Lido przybyli między innymi: Meryl Streep, która zagrała w konkursowym filmie "Pralnia" („The laundromat”) Stevena Soderbergha, Scarlett Johansson, odtwórczyni głównej roli w „Historii małżeńskiej” w reżyserii Noaha Baumbacha, Brad Pitt (film „Ad astra” Jamesa Graya). Obecne były Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Penelope Cruz, Monica Bellucci.

Wielkim pozakonkursowym wydarzeniem była prezentacja dwóch odcinków drugiej serii "Nowego papieża", czyli serialu telewizyjnego Paolo Sorrentino, z Jude'em Law i Johnem Malkovichem.

Nagrody zostaną rozdane w sobotę.