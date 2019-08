W zaskakujących aktorskich metamorfozach występują tu Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Joachim Lamża, Helena Norowicz, rosyjski aktor Andriej Bagirow i wielu innych. Planowana data premiery to 2 października 2020 roku.

Uhonorowany nagrodą „Perspektywa” za swój debiut reżyserski Maciek Bochniak oraz współscenarzysta Mateusz Kościukiewicz, czyli artystyczny duet, który dał widzom „Disco polo” – powraca z filmem, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było! „Magnezja” to niezwykle oryginalna, barwna i porywająca opowieść osadzona w XX-leciu międzywojennym ukazanym z nieznanej dotąd perspektywy – pełna gwiazd, strzelanin, trupów i zwrotów akcji.

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki – Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia – Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) – wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza).

„Magnezja” to projekt, który zgromadził imponujący zestaw artystów po obu stronach kamery. Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Maćka Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do filmu jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za „Najlepszego” i „Miasto 44”. Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo („Miasto 44” „Hiszpanka”). Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak „Katyń”, „Biała wstążka”, „Pachnidło” czy „Zimna wojna” oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w „Człowieku z magicznym pudełkiem”, „Demonie” i „Miłości”. Montażystą filmu będzie stały współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponuje laureat Oscara za „Marzyciela” Jan A.P. Kaczmarek.