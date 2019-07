"The Other Lamb", pierwszy anglojęzyczny film Małgorzaty Szumowskiej znalazł się wśród filmów, które będzie można zobaczyć podczas pokazów specjalnych. Inne wybrane produkcje to najnowsze filmy m.in. Pedro Almodovara, Stevena Soderbergha, Fernando Meirellesa, Edwarda Nortona i Atoma Egoyana.

Pokaz specjalny na kanadyjskim festiwalu będzie miał również film "Malowany ptak" Vaclava Marhoula, którego scenariusz powstał na kanwie książki Jerzego Kosińskiego.

W sekcji głównej festiwalu znalazły się m.in. "Joker" Todda Phillipsa, w którym w rolę rywala Batmana wcielił się Joauqin Phoenix, "Ford v Ferrari" Jamesa Mangolda i "Western Stars", którego współreżyserem jest Bruce Springsteen.

"The Other Lamb" opowiada historię młodej dziewczyny Selah (Raffey Cassidy), która należy do sekty. Jej liderem jest Shepherd (znany m.in z "Gry o tron" Michiel Huisman). Po mistycznym rytuale Selah zaczyna mieć wątpliwości, co do nauki Shepherda.

Film Szumowskiej to irlandzko-belgijska koprodukcja, w którą zaangażowani są producenci David Lancaster i Stephanie Wilcox ("Whiplash", "Wolny strzelec"). Scenariusz napisała ceniona australijska scenarzystka Catherine S. McMullen, a autorem zdjęć jest Michał Englert.

Małgorzata Szumowska zrealizowała do tej pory m.in. "33 sceny z życia" oraz nagrodzone na festiwalu filmowym w Berlinie "Body/ Ciało" i "Twarz".

Pierwsza festiwal filmowy w Toronto odbył się w 1976 r. W ostatnich latach nagrody zdobywały tam m.in. "Green Book" Petera Farrelly'ego, "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Martina McDonagha i "La La Land" Damiena Chazelle’a.

W tym roku największy festiwal filmowy w Kanadzie rozpocznie się 5 i potrwa do 15 września.