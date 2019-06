Jak poinformował PAP Wojciech Wojtysiak z Fundacji Inicjatyw Kulturalnych Plaster, organizatora wydarzenia, tegoroczna "TME Polówka" potrwa do 1 września i zagości w łódzkich parkach, na dziedzińcach, osiedlach, podwórkach i nad wodą. Pokazy odbywać się będą codziennie po zmroku.

W tym roku w programie festiwalu znalazło się 66 filmów, które będą prezentowane w ośmiu blokach tematycznych - w poniedziałki "Jeszcze Polska!" (Rynek Starego Miasta), we wtorki "The best of!" (Park na Zdrowiu), w środy "Podaj łapę" (Park Julianowski), w czwartki "Wstawaj Janek" (Stawy Jana), w piątki "Transatlantyk_ KOSMOS" (EC-1 Łódź Miasto Kultury), w soboty "Stereo" (Centralne Muzeum Włókiennictwa), w niedziele "I cóż, że ze Szwecji" (patio biurowca Nowa Fabryczna).

Od 14 lipca - co drugą niedzielę - na dziedzińcu hotelu Stare kino Cinema Residence odbywać się będą projekcje filmów związanych z tematem "Zjedz Mnie".

Jak poinformował Wojtysiak w poniedziałkowe wieczory organizatorzy zapraszają na Rynek Starego Miasta, gdzie będzie można zobaczyć najważniejsze rodzime produkcje, nagradzane i oklaskiwane na całym świecie. W programie znalazły się m.in. takie filmy jak: "7 uczuć", "Córka trenera" (reż. Łukasz Grzegorzek), "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka, "Tatarak" w reż. Andrzeja Wajdy czy "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

We wtorki w ramach sekcji "The Best of" pokazywane mają być filmy, które w ostatnim roku cieszyły się największą popularnością zarówno w kinach, jak i na platformach VOD. Widzowie zobaczą m.in. zwycięzcę tegorocznych Oscarów "Green Book", najnowszy film Woody’ego Allena "Na karuzeli życia", francuską komedię "Nasze najlepsze wesele" czy "Złe wychowanie Cameron Post".

Środa zarezerwowana została dla miłośników psów. Na ekranie pojawią się obrazy, które traktują o miłości pomiędzy "psiakiem i człowiekiem oraz zmuszają nas do zadumy nad tym, jak traktujemy zwierzęta". Na pokazy filmów organizatorzy zapraszają z czworonogami. Zobaczyć będzie można m.in. "O psie, który wrócił do domu", "Wyspa psów" czy "Dogman".

Wojtysiak zwraca uwagę na czwartkową sekcję - "Wstawaj Janek!". "Będzie inspirująco i zabawnie. Poznamy historię miłości człowieka do systemu operacyjnego, wzruszającą historię samotnego ojca, próbującego wychowywać niezwykle uzdolnioną córkę, historię najbardziej czarującego złodzieja w historii, który rabując banki, nigdy nie zapomniał o byciu gentlemanem" - podkreślił.

W piątki organizatorzy festiwalu "zabiorą widzów do innej galaktyki". Zaplanowano projekcje m.in. takich filmów jak: "Solaris", "Moon", "Pasażerowie", "Obcy - decydujące starcie" czy "Marsjanin".

Sobota przeznaczona będzie dla fanów muzyki i kina. Zobaczyć będzie można produkcje oparte nie tylko na biografii gwiazd, ale także fikcyjne historie, które powstały z pasji do muzyki - "Whiplash", "Baby Driver", "Bohemian Rhapsody" oraz "Szalone serce".

W programie tegorocznego wydarzenia znalazła się też sekcja "I cóż, że ze Szwecji". W jej ramach zaprezentowane zostaną m.in.: amerykańsko-szwedzkie adaptacje trylogii "Millenium", nagrodzony w Cannes "The Square", film "Młodość Astrid" przedstawiający historię Astrid Lindgren, szwedzkiej autorki literatury dziecięcej.

Od 14 lipca - co drugą niedzielę - odbywać się będą projekcje filmów związanych z tematem "Zjedz Mnie". W programie znalazły się: "Ramen. Smak wspomnień", "Julie&Julia", "Cały ten cukier" i "Kucharze historii".

Wszystkie pokazy rozpoczynać się będą po godz. 21. W przypadku niepogody (deszcz, silny wiatr) pokaz może zostać odwołany, o czym organizatorzy informować mają poprzez media społecznościowe.

Wojtysiak zaznaczył, że sponsorem tytularnym Polówki została łódzka firma TME - dystrybutor komponentów elektronicznych.