Przyznana przez festiwalową publiczność nagroda w wys. 40 tys. zł stanowi formę wsparcia dla dystrybutora filmu, który podczas uroczystej gali zorganizowanej w Hali Maszyn łódzkiego EC1 zapewnił, że dzięki niej produkcja znajdzie się w polskich kinach w styczniu 2020 roku.

Niemiecki "Błąd systemu" (oryg. "System crasher") wyreżyserowany przez Norę Fingscheidt to opowieść o bezradności państwowego systemu opieki w zderzeniu z naładowaną emocjami dziewięcioletnią Benni oddaną pod jego kuratelę przez matkę.

Swoją nagrodę w sekcji Nowe Kino wręczyli również laureaci konkursów krytyczno-filmowych Festiwalu Kamera Akcja. Największe uznanie młodych krytyków zdobył francuski obraz "Kiedy odejdę" Nimroda Eldara - historia weterynarza i samotnego ojca Yorama, który próbuje wychowywać nastoletnią córkę po tragicznej śmierci żony. Wyróżniono także "Still Recording" Saeeda Al Batala i Ghiathaa Ayouba opowiadający o ogarniętej wojną domową Syrii.

W Konkursie Polskich Krótkich Metraży przyznano trzy nagrody. Pierwszą zdobył "Deszcz" w reż. Piotra Milczarka, drugą - "Odprawa" Filipa Drzewieckiego, trzecią - "Bliscy" Zofii Kowalewskiej; wyróżniono też "Piołun" w reż. Marii Ornaf.

Jak co roku, w programie festiwalu znalazł się konkurs dla młodych kompozytorów "Transatlantyk Instant Composition Contest" - jedyny na świecie konkurs kompozycji natychmiastowej, wymagający od uczestników szybkości w podejmowaniu artystycznych decyzji i zdolności do improwizacji. Młodzi twórcy mają za zadanie obejrzeć wybrany dla nich fragment filmu, po czym na oczach jury i publiczności komponują do niego muzykę. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Całka, kolejne - Joanna Kucharczyk, Karolina Krzyżanowska, a wyróżnienie zdobył Paweł Łapuć.

Przyznawaną przez ZAiKS nagrodę Best Polish Young Composer z rąk Rafała Bryndala otrzymał Antoni Komasa-Łazarkiewicz, który zadedykował ją swojej żonie wokalistce Mary.

Jak podkreślił podczas gali twórca i dyrektor Festiwalu Transatlantyk Jan A.P. Kaczmarek, impreza to spotkanie ludzi, którzy "składają hołd wszystkim duchowym wartościom takim jak film, muzyka, twórczość".

Transatlantyk Festival poświęcony jest muzyce, sztuce filmowej i edukacji filmowej. W programie 9. edycji znalazło się m.in. 200 filmów, w tym 50 polskich premier, a także seanse w ramach Kina Łóżkowego i Kina Kulinarnego, spotkania i warsztaty z wybitnymi twórcami z całego świata. Jej motywem przewodnim było "Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny", nawiązujące do 50. rocznicy historycznej misji Apollo 11.