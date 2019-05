Pierwszy odcinek serii "The Weekly" ukaże się 2 czerwca wieczorem na antenie telewizji kablowej FX, a dzień później na platformie streamingowej Hulu.

Program będzie koncentrował się na historiach opisywanych na łamach "New York Timesa" oraz na pracy dziennikarzy gazety poprzedzającej ich publikację.

Twórcy programu mają nadzieję powtórzyć sukces ukazującego się od 2017 roku podcastu "The Daily", którego twórcy w codziennie publikowanych odcinkach dogłębnie przedstawiają jakąś historię z "NYT". Jednocześnie cykl słuchowisk służy jako reklama samej gazety.

Jak przekazał dziennik, celem "The Weekly" jest przybliżyć ludziom pracę dziennikarzy w czasach oskarżeń kierowanych pod adresem mediów o rozprzestrzenianie fake newsów. "Wysokiej jakości dziennikarstwo, fundament naszej demokracji, jest atakowane jak nigdy dotąd. Mamy nadzieję, że telewizja będzie potężną bronią w tej walce" - podkreślono.

"Bardziej niż kiedykolwiek musimy występować w obronie dziennikarstwa, a najlepszym na to sposobem jest transparentność. W telewizji widać, na jakie poświęcenia jesteśmy gotowi, by zdobyć historię i właściwie ją przedstawić" - powiedział szef "The Weekly" Sam Dolnick z "NYT".