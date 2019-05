"Sylvester Stallone, który nigdy nie przechodzi po Croisette niezauważony, powraca do Cannes, by promować film +Rambo V: Ostatnia Krew+, nakręcony kilka miesięcy temu. W piątek 24 maja w Palais des Festivals zaprezentuje fragmenty filmu" – poinformowali organizatorzy festiwalu na swojej stronie internetowej.

"Rambo V: Ostatnia Krew" w reżyserii Adriana Grunberga ma trafić na ekrany kin 20 września. W obsadzie, obok Stallone’a, znaleźli się m.in. Paz Vega, Oscar Jaenada, Yvette Monreal i Sergio Peris-Mencheta.

W komunikacie dodano, że 24 maja w Grand Theatre Lumiere odbędzie się specjalny pokaz filmu "Rambo: Pierwsza Krew" z 1982 r., wyreżyserowanego przez Teda Kotcheffa. Publiczność obejrzy go w formacie 4K, w wersji odrestaurowanej.

Tegoroczny 72. festiwal w Cannes otworzy 14 maja światowa premiera filmu Jima Jarmuscha "The Dead Don’t Die" ("Martwi nie umierają"), który weźmie udział w Konkursie Głównym. Obok niego o Złotą Palmę rywalizować będą m.in. "Pewnego razu w Hollywood" Quentina Tarantino, "Mektoub, My Love: Intermezzo" Abdellatifa Kechiche’a, "Sorry We Missed You" Kena Loacha, "Młody Ahmed" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne oraz "Ból i blask" Pedro Almodovara.

W ramach pokazów specjalnych będzie można obejrzeć również m.in. filmy: "Diego Maradona" Asifa Kapadii, "Lux Aeterna" Gaspara Noe, "Family Romance, LLC" Wernera Herzoga, "Rocketman" Dextera Fletchera oraz "Living and Knowing You Are Alive" Alaina Cavaliera.

W sekcji Cannes Classics, poświęconej zrekonstruowanej cyfrowo klasyce światowego kina, znalazły się m.in. "Lśnienie" Stanleya Kubricka, "Swobodny jeździec" Dennisa Hoppera oraz "Miłość blondynki" Milosa Formana.

Polskim akcentem będzie pokaz "Kanału" Andrzeja Wajdy, zrekonstruowanego w 4K pod nadzorem artystycznym reżysera i współpracującego z nim Jerzego Wójcika. Obraz, który przedstawia ostatnie chwile z życia żołnierzy Armii Krajowej walczących w Powstaniu Warszawskim, uczestniczył w 1957 r. w konkursie głównym canneńskiego festiwalu. Zdobył wówczas Nagrodę Specjalną Jury. Autorem scenariusza jest Jerzy Stefan Stawiński. Za zdjęcia odpowiadał Jerzy Lipman, a za muzykę – Jan Krenz. Producentem odrestaurowanej wersji jest Studio Filmowe Kadr we współpracy z Filmoteką Narodową.

Ostatnim pokazem zbliżającego się festiwalu będzie premiera filmu "The Specials" Oliviera Nakache’a i Erica Toledana. Tym samym organizatorzy imprezy pragną "kontynuować tradycję finałowych wielkich pokazów, gdy prezentowano m.in. +E.T.+ Stevena Spielberga (1982 r.), +Thelmę i Louise+ Ridleya Scotta (1991 r.) oraz +Człowieka, który zabił Don Kichota" Terry'ego Gilliama (2018 r.)". Premiera "The Specials" odbędzie się w sobotę 25 maja w Grand Theatre Lumiere podczas ceremonii wieńczącej festiwal. (PAP)