Od kwietnia na antenie Paramount Channel pojawi się długo wyczekiwany serial „Yellowstone” z Keviem Costnerem w roli głównej. To wciągające, nakręcone z rozmachem widowisko odsłania brutalną rzeczywistość współcześnie prowadzonej walki o wpływy ziemskie. Pokazuje także realia życia współczesnych ranczerów i potomków Indian żyjących obok siebie na obszernych terenach przy parku narodowym Yellowstone.

Serial „Yellowstone” opowiada historię właściciela rozległego rancza w Montanie, Johna Duttona, w którego wciela się Kevin Costner. Jego ziemią, która graniczy z parkiem narodowym Yellowstone, są zainteresowani zarówno deweloperzy, jak i współcześni przodkowie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. John Dutton zamierza za wszelką cenę bronić swojego dziedzictwa, z pomocą swojej bezwzględnej córki Beth (Kelly Reilly) oraz trzech synów, Jamiego (Wes Bentley), Kayce’ego (Luke Grimes) i Lee (Dave Annable).

Dobrze przyjęty przez krytyków serial dramatyczny „Yellowstone" został wyprodukowany przez Paramount Network i 101 Studios. W roli głównej wystąpił Kevin Costner, zdobywca nagród Oscara® i Emmy® oraz Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Danny Huston i Gil Birmingham. Scenariusz do „Yellowstone” napisał nominowany do Oscara® Taylor Sheridan (twórca "Wind River. Na przeklętej ziemi", "Aż do piekła" i "Sicario") wraz z Johnem Linsonem (twórcą "Sons of Anarchy"). Producentami wykonawczymi "Yellowstone" są John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner oraz David C. Glasser.

