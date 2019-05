Od kwietnia na antenie Paramount Channel pojawi się długo wyczekiwany serial „Yellowstone” z Keviem Costnerem w roli głównej. To wciągające, nakręcone z rozmachem widowisko odsłania brutalną rzeczywistość współcześnie prowadzonej walki o wpływy ziemskie. Pokazuje także realia życia współczesnych ranczerów i potomków Indian żyjących obok siebie na obszernych terenach przy parku narodowym Yellowstone.

Serial „Yellowstone” opowiada historię właściciela rozległego rancza w Montanie, Johna Duttona, w którego wciela się Kevin Costner. Jego ziemią, która graniczy z parkiem narodowym Yellowstone, są zainteresowani zarówno deweloperzy, jak i współcześni przodkowie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. John Dutton zamierza za wszelką cenę bronić swojego dziedzictwa, z pomocą swojej bezwzględnej córki Beth (Kelly Reilly) oraz trzech synów, Jamiego (Wes Bentley), Kayce’ego (Luke Grimes) i Lee (Dave Annable).

Dobrze przyjęty przez krytyków serial dramatyczny „Yellowstone" został wyprodukowany przez Paramount Network i 101 Studios. W roli głównej wystąpił Kevin Costner, zdobywca nagród Oscara® i Emmy® oraz Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Danny Huston i Gil Birmingham. Scenariusz do „Yellowstone” napisał nominowany do Oscara® Taylor Sheridan (twórca "Wind River. Na przeklętej ziemi", "Aż do piekła" i "Sicario") wraz z Johnem Linsonem (twórcą "Sons of Anarchy"). Producentami wykonawczymi "Yellowstone" są John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner oraz David C. Glasser.

Dla miłośników serialu mamy nagrody. Dwie bluzy oraz cztery albumy "Yellowstone" trafią do osób, które odpowiedzą jako pierwsze na pytanie:

Jaką rolę w drugim odcinku pierwszego sezonu serialu „Yellowstone” odegrała kuchenka mikrofalowa?

Odpowiedzi na pytanie prosimy przesyłać na adres marcin.cichonski@infor.pl w temacie maila wpisując "Konkurs Yellowstone".

Regulamin konkursu dostępny jest w pdf.