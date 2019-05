Tegoroczny festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 14-25 maja. Zainauguruje go światowa premiera filmu Jima Jarmuscha "The Dead Don’t Die" ("Martwi nie umierają"), który weźmie udział w Konkursie Głównym.

W czwartek organizatorzy imprezy poinformowali, że w wyścigu o Złotą Palmę udział weźmie również wyczekiwany przez publiczność "Pewnego razu w Hollywood" Quentina Tarantino. "Obawialiśmy się, że film nie będzie gotowy, ale Quentin Tarantino, który przez cztery ostatnie miesiące nie opuszczał montażowni, okazał się prawdziwie lokalnym i punktualnym dzieckiem Cannes. Pojawi się tam 25 lat po tym, jak "Pulp Fiction" zdobył Złotą Palmę, z filmem 35 mm i jego obsadą (Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt)" – powiedział delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, "Pewnego razu w Hollywood" to "list miłosny do Hollywood z czasów dzieciństwa reżysera, a jednocześnie oda do kina". "Oprócz podziękowania Quentinowi i jego ekipie za spędzanie dni i nocy w sali montażowej, festiwal chce przekazać podziękowania zespołom Sony Pictures, które to wszystko umożliwiły" – podkreślił Fremaux.

Akcja "Pewnego razu w Hollywood" rozgrywa się w 1969 r. Film opowiada historię byłej gwiazdy westernów i seriali Ricka Daltona (w tej roli Leonardo DiCaprio) i jego znajomego kaskadera Cliffa Booth (Brad Pitt). Mężczyźni próbują odnaleźć się w Hollywood, które zmieniło się od czasu ich młodości. W produkcji występują m.in. Margot Robbie (jako Sharon Tate), Lena Dunham, Maya Hawke, Damian Lewis i Luke Perry. W zdjęciach do filmu wziął udział polski aktor Rafał Zawierucha, wcielający się w Romana Polańskiego.

Do Konkursu Głównego dołącza również "Mektoub, My Love: Intermezzo" Abdellatifa Kechiche’a. "Francusko-tunezyjski reżyser Abdellatif Kechiche wraca do Cannes sześć lat po tym, jak otrzymał Złotą Palmę za +La Vie d’Adele+ (+Blue Is the Warmest Colour+). Korzenie tej opowieści, niezwykłego portretu francuskiej młodzieży z lat 90., zostały umieszczone w jego poprzednim filmie +Mektoub, My Love: Canto Uno+. Miło będzie ponownie zobaczyć jego obsadę" – powiedział Fremaux.

Ponadto organizatorzy poinformowali, że na pokazie o północy pokazany zostanie "Lux Aeterna" Gaspara Noego. Do sekcji Un Certain Regard dołączą natomiast "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" Lorenzo Mattotti’ego i "Odnazhdy v Trubchevske" Larissy Sadilovej.