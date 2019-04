17 kwietnia Singleton doznał rozległego udaru, po którym zapadł w śpiączkę. W poniedziałek rodzina reżysera podjęła - jak powiedziała Barr - "bolesną decyzję" o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie.

John Singleton zadebiutował filmem "Chłopaki z sąsiedztwa" ("Boyz N The Hood"), mrocznym obrazem o gangach i przemocy w Los Angeles, który w roku 1992 roku przyniósł mu dwie nominacje do Oscarów - za reżyserię i scenariusz oryginalny. Był on pierwszym Afroamerykaninem nominowanym do tej prestiżowej nagrody. Jednocześnie był też najmłodszym twórcą nominowanym do Oscara za reżyserię.

W jego dorobku znajdują się jeszcze takie filmy jak "Shaft", "Czterej bracia" czy "Za szybcy, za wściekli". Singleton był także twórcą seriali telewizyjnych, m.in. "Snowfall"