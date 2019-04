Po powrocie do domu z wojny w Afganistanie, dziennikarz Paul Asher stara się poradzić sobie z następstwami swoich doświadczeń, nieudanego małżeństwa i jego umierającej wiary. Nie wiedząc, do kogo się zwrócić, zanurza się głęboko w coś, co może okazać się historią jego życia - wywiadzie z tajemniczym mężczyzną, który twierdzi, że jest Bogiem.

Reżyserem filmu jest Parry Lang.

W roli dziennikarza zagrał Brenton Thwaitest, zaś tajemniczym mężczyzną, który podaje się za Boga jest sam David Strathair.

Film na ekrany kin wchodzi w piątek, 19 kwietnia. Oto polski zwiastun