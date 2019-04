Tegoroczny 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbywać się będzie w dniach 14-25 maja. Zainauguruje go światowa premiera filmu Jima Jarmuscha "The Dead Don’t Die" ("Martwi nie umierają"), który weźmie udział w Konkursie Głównym. Najnowszy obraz amerykańskiego twórcy to opowieść o mieszkańcach sennego miasteczka Centerville, którzy muszą stawić czoło martwym powstającym z grobów. Na ekranie zobaczymy m.in. Tildę Swinton, Toma Waitsa, Iggiego Popa, Billa Murraya i Chloe Sevigny.

The Dead Don't Lie - zwiastun

O Złotą Palmę powalczą filmy: "Il Traditore" Marco Bellocchio, "Pain and Glory" Pedro Almodovara, "Nan Fang Che Zhan De Ju Hui" ("The Wild Goose Lake") Diao Yinana, "Gisaengchung" ("Parasite") Bong Joon Ho, "Le Jeune Ahmed" ("Young Ahmed") Jean-Pierre'a Dardenne'a i Luca Dardenne'a oraz "Roubaix, une lumiere" ("Oh Mercy!") Arnauda Desplechina.

W Konkursie Głównym znalazły się także obrazy: "Atlantique" Matiego Diopa, "Matthias et Maxime" Xaviera Dolana, "Little Joe" Jessiki Hausner, "Sorry we missed you" Kena Loacha, "Les miserables" Ladj Ly, "A Hidden Life" ("Une vie cachee") Terrence'a Malicka oraz "Bacurau" Klebera Mendonca i Juliano Dornellesa.

Rywalizować z nimi będą: "La Gomera" ("The Whistlers") Corneliu Porumboiu, "Frankie" Iry Sachs, "Portrait de la jeune fille en feu" Celine Sciamma, "It must be heaven" Elia Suleimana oraz "Sibyl" Justine Triet.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux poinformował, że w konkursie zabrakło jednego z najbardziej oczekiwanych filmów "Once Upon a Time in Hollywood" ("Pewnego razu w Hollywood") Quentina Tarantino, ponieważ "nie został jeszcze ukończony". Dodał, że film jest obecnie w fazie postprodukcji i niewykluczone, że dotrze na canneński festiwal.

Poza konkursem wyświetlone zostaną: "Rocketman" Dextera Fletchera, "The Best Years of Life" Claude'a Leloucha, "Diego Maradona" Asifa Kapadia, "La Belle Epoque" Nicolasa Bedosa oraz "Too Old to Die Young" Nicolasa Windinga Refna.

Podczas festiwalu odbędą się także pokazy specjalne filmów: "Share" Pippy Bianco, "Family Romance LLC" Wernera Herzoga, "Tommaso" Abela Ferrara, "To Be Alive and Know It" Alaina Cavaliera oraz "For Sama" Waad Al Kateab i Edwarda Wattsa.

W sekcji Un Certain Regard publiczność festiwalowa zobaczy m.in. "Port Authority" Danielle Lessovitz, "The Climb" Michaela Covino, "Joan of Arc" Bruna Dumonta, "Liberte" Alberta Serry, "Summer of Changsha" Zu Fenga, "EVGE" Narimana Alieva oraz "Chambre 212" Christophe'a Honore'a.

Podczas festiwalu Honorową Złotą Palmę odbierze aktor, producent, reżyser i scenarzysta Alain Delon, przedstawiciel francuskiej Nowej Fali. Delon uważany jest za jedną z największych ikon kina europejskiego lat 60. i 70. XX w. - odnoszącym sukcesy zarówno komercyjne, jak również artystyczne. Światową sławę przyniosły mu role w filmach "Rocco i jego bracia" (1960) oraz "Lampart" (1963) Viscontiego.

Do jego najważniejszych kreacji aktorskich należą również te z filmów: "Basen" Jacquesa Deraya (1969), "W pełnym słońcu" Rene Clementa (1960) oraz "Samuraj" (1967) i "W kręgu zła" Jeana-Pierre’a Melville’a (1970). A także role w "Pan Klein" Josepha Loseya (1977) - za którą dostał nominację do Cezara dla najlepszego aktora - oraz "Nasza historia" Bertranda Bliera (1875) - za którą Cezara otrzymał. Zagrał także m.in. w filmach "Za skórę gliny" (1981) i "Uderzenie” (1983), które sam wyreżyserował.

Ponadto Delon współpracował m.in. z Jean-Luc Godardem, Louisem Malle’em oraz Michelangelo Antonionim. Na ekranie partnerowało mu wiele gwiazd, m.in. Brigitte Bardot, Catherine Denevue, Romy Schneider i Annie Girardot.

W lutym organizatorzy imprezy poinformowali, że przewodniczącym jury Konkursu Głównego został meksykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy Alejandro Gonzalez Inarritu. Pod koniec marca podano, że jury sekcji Un Certain Regard przewodniczyć będzie libańska aktorka i reżyser Nadine Labaki. Z kolei przewodniczącą jury sekcji Cinefondation i filmów krótkometrażowych będzie francuska reżyser i scenarzystka Claire Denis.

