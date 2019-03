Informację tę Żydowicz przekazał w czwartek podczas sesji Rady Miasta Torunia. Dyrektor i twórca festiwalu Camerimage dodał, że "będzie to już 27. edycja tej prestiżowej imprezy kulturalnej".

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage jest uznawany za "jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych". Impreza gościła w trzech polskich miastach - gospodarzem wydarzenia w latach 1993-99 był Toruń, w latach 2000-09 Łódź, a w okresie 2010-18 - Bydgoszcz. Od początku organizacją festiwalu zajmuje się Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu.

Prezydent Torunia Michał Zaleski potwierdził, że rozpoczęły się rozmowy dotyczące szczegółów realizacji festiwalu w Toruniu. Ma się on odbyć od 9 do 16 listopada. "Gdy te rozmowy się zakończą poinformujemy państwa o efektach. Mam nadzieję, że będą to dobre rozmowy, które przyniosą dobre dla obu stron rozwiązania" - powiedział dziennikarzom Żydowicz.

Wskazał, że zawsze myśli o kolejnych latach i w tym przypadku jest tak samo. "Mam nadzieję, że Toruń będzie tym miejscem, w którym osiądziemy na zawsze. Zapraszam serdecznie do Torunia już w listopadzie. Będzie trochę inaczej, trochę śmieszniej, trochę fajniej, ale na pewno będzie lepiej niż do tej pory" - podkreślił Żydowicz.

Dodał, że wszystkie wydarzenia kolejnej edycji Camerimage odbędą się w Toruniu i nie trzeba szukać dodatkowych miejsc na wystawy, gdyż jest bardzo gościnne i dobrze do tego celu przygotowane Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki czasu".

"Wybieram zawsze miejsce, które dla festiwalu jest najlepsze. Podczas zakończenia ostatniej edycji festiwalu w Bydgoszczy powiedziałem +drodzy przyjaciele, poinformujcie mnie, jeżeli znajdziecie mądrego, rozsądnego prezydenta, który będzie przedkładał dobro ogólne ponad interes polityczny bądź własny+. Tak się stało, więc dlatego jestem w Toruniu" - stwierdził Żydowicz.

Pytany o list intencyjny podpisany przez niego, ministra kultury Piotra Glińskiego oraz prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w grudniu 2017 ws. budowy w Toruniu centrum festiwalowego Żydowicz wskazał, że wszystkie strony nad tym pracują i rozmawiają o tym.

"Jestem przekonany, że wielu bydgoszczan przyjedzie do Torunia i akcent bydgoski będzie bardzo mocny w tegorocznym festiwalu. Co do rozbudowy czegokolwiek w Bydgoszczy np. opery, to wiem, że póki co jest to tylko na papierze. Tak jak było to przez osiem lat, gdy składano mi obietnice" - dodał dyrektor festiwalu.

Poinformował, że Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zostanie dostosowane do potrzeb festiwalu filmowego, co będzie trochę kosztowało, ale w jego ocenie będzie możliwe. "Przenieśliśmy się z Łodzi do Bydgoszczy w dwa-trzy miesiące. Teraz więc mamy komfort czasowy w porównaniu do poprzedniej przeprowadzki. Poza tym jesteśmy już w tym doświadczeni. Sprawnie przenieśliśmy się z Torunia do Łodzi, potem z Łodzi do Bydgoszczy, a teraz po 20 latach wracamy do Torunia" - powiedział Żydowicz.

Głównymi nagrodami przyznawanymi na festiwalu Cemerimage są Złota, Srebrna i Brązowa Żaba – przyznawane operatorom w konkursie filmów fabularnych (tzw. konkurs główny).