Jeanette (Carey Mulligan) i Jerry (Jake Gyllenhaal) są tylko z pozoru szczęśliwym małżeństwem. Właśnie przeprowadzili się do domu na przedmieściach, ale w nowym miejscu czekają na nich stare problemy. Jerry po raz kolejny woli uciec, niż zmierzyć się z trudnościami. Kiedy wyjeżdża na kilka miesięcy gasić niebezpieczne pożary lasów, Jeannette zostaje sama z dorastającym synem. Zagubiona kobieta wdaje się w romans, który jednak tylko na chwilę pozwala jej poczuć się dziewczyną, jaką była kiedyś – szaloną, atrakcyjną i pełną życia.

David Ehrlich z „Indiewire” stwierdził, że „ten film to czyste piękno”, a Owen Gleiberman obwieścił na łamach „Variety”, że „Paul Dano to urodzony filmowiec”. Dano przenosi na ekran powieść "Widllife" autorstwa laureata Nagrody Pulitzera, Richarda Forda, według scenariusza napisanego razem ze swoją partnerką, aktorką i scenarzystką Zoe Kazan („I tak cię kocham”, „Słowo na M”). „Kraina wielkiego nieba” to zdaniem wielu krytyków aktorski popis mających już na koncie nominacje do Oscara Carey Mulligan („Była sobie dziewczyna”, „Drive”, „Wstyd”) i Jake’a Gyllenhaala („Tajemnica Brokeback Mountain”, „Zwierzęta nocy”, „Wolny strzelec”).