Złote Globy, uznawane za pierwszą przymiarkę do Oscarów, traktowane są w Stanach Zjednoczonych niezwykle prestiżowo. Na ogłoszenie nominacji czekają aktorzy, reżyserzy i producenci: zarówno filmowi, jak i telewizyjni.

Gala wręczania odbędzie się 6 stycznia 2019 roku. Jej gospodarzami będą Sandra Oh i Andy Samberg.

Niestety, wiemy już, że "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego nie otrzymała nominacji. To na pewno przykra niespodzianka w kontekście potencjalnego rozdania oscarowego, ale też nie przekreśla całkowicie szans. Wiemy, że maszyna promocyjna w Stanach ustawiona była pod Oscary właśnie. Nie zmienia to faktu, że brak filmu Pawlikowskiego na liście nominowanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jest przykrą niespodzianką.

Pięć nominacji ma film "Green Book", na którego będziemy musieli poczekać aż do 15 lutego. Tu polski dystrybutor zagrał ewidentnie pod Oscary, licząc, że o filmie w najgorszym przypadku będzie się bardzo dużo mówić. Jak wdać po Złotych Globach - ruch ten chyba się opłaci.

Nominacje zbiera też obecna aktualnie w kinach produkcja "Narodziny gwiazdy". Film właśnie przez krytyków był nisko oceniany, a bardziej ceniony przez publiczność - dlatego taka jego obecność może być traktowana jako delikatna niespodzianka.

Omawiając nominacje nie sposób pominąć "Czarnej Pantery" i "Czarnego bractwa". Wiele osób już dziś wskazuje, że tu należy szukać potencjalnych zwycięzców i nominacji do Oscarów.

A oto, kto jest nominowany w poszczególnych kategoriach podczas 76. edycji Złotych Globów.

KATEGORIE FILMOWE

FILM DRAMATYCZNY

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"Narodziny gwiazdy"

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

"Bajecznie bogaci Azjaci"

"Faworyta"

"Green Book"

"Mary Poppins powraca"

"Vice"

SCENARIUSZ

"Roma"

"Faworyta"

"If Beale Street Could Talk"

"Vice"

"Green Book"

REŻYSERIA

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Peter Farrelly - "Green Book"

Spike Lee - "Czarne bractwo"

Adam McKay - "Vice"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Glenn Close - "Żona"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Nicole Kidman - "Destroyer"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike - "A Private War"

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Emily Blunt - "Mary Poppins powraca"

Olivia Colman - "Faworyta"

Elsie Fisher - "Eighth Grade"

Charlize Theron - "Tully"

Constance Wu - "Bajecznie bogaci Azjaci"

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

Lucas Hedges - "Wymazać siebie"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

John David Washington - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Christian Bale - "Vice"

Lin-Manuel Miranda - "Mary Poppins powraca"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Robert Redford - "Gentleman z rewolwerem"

John C. Reilly - "Stan and Ollie"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams - "Vice"

Claire Foy - "Pierwszy człowiek"

Regina King - "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone - "Faworyta"

Rachel Weisz - "Faworyta"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali - "Green Book"

Timothée Chalamet - "Mój piękny syn"

Adam Driver - "Czarne bractwo"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"

FILM ANIMOWANY

"Iniemamocni 2"

"Wyspa psów"

"Mirai"

"Ralph Demolka w internecie"

"Spider-Man uniwersum"

FILM ZAGRANICZNY

"Kafarnaum"

"Girl"

"Werk one Autor"

"Roma"

"Manbiki Kazoku"

MUZYKA

"Ciche miejsce"

"Wyspa psów"

"Czarna Pantera"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

PIOSENKA

"All the Stars" - "Czarna Pantera"

"Girl in the Movies" - "Kluseczka"

"Requiem for a Private War" - "A Private War"

"Revelation" - "Wymazać siebie"

"Shallow" - "Narodziny gwiazdy"

KATEGORIE TELEWIZYJNE:

SERIAL KOMEDIOWY

"Barry"

"Dobre miejsce"

"Kidding"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

SERIAL DRAMATYCZNY

"Zawód: Amerykanin"

"Bodyguard"

"Homecoming"

"Obsesja Eve"

"Pose"

FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL

"Alienista"

"Zabójstwo Versace: American Crime Story"

"Ucieczka z Dannemory"

"Ostre przedmioty"

"Skandal w angielskim stylu"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Kristen Bell - "Dobre miejsce"

Candice Bergen - "Murphy Brown"

Alison Brie - "Glow"

Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Debra Messing - "Will & Grace"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Caitriona Balfe - "Outlander"

Elisabeth Moss - "Opowieść podręcznej"

Sandra Oh - "Obsesja Eve"

Julia Roberts - "Homecoming"

Keri Russell - "Zawód: Amerykanin"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Patricia Clarkson - "Ostre przedmioty"

Thandie Newton - "Westworld"

Penelope Cruz - "Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Alex Borstein - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Yvonne Strahovski - "Opowieść podręcznej"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Sacha Baron Cohen - "Who Is America"

Jim Carrey - "Kidding"

Michael Douglas - "The Kominsky Method"

Donald Glover - "Atlanta"

Bill Hader - "Barry"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jason Bateman - "Ozark"

Stephan James - "Homecoming"

Richard Madden - "Bodyguard"

Bill Porter - "Pose"

Matthew Rhys - "Zawód: Amerykanin"

AKTOR W SERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Antonio Banderas - "Geniusz: Picasso"

Daniel Bruhl - "Alienista"

Darren Criss "Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Hugh Grant - "Skandal w angielskim stylu"

Benedict Cumberbatch - "Patrick Melrose"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Alan Arkin - "The Kominsky Method"

Kieran Culkin - "Sukcesja"

Edgar Ramírez - "Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Ben Whishaw - "Skandal w angielskim stylu"

Henry Winkler - "Barry"