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Mocny polski film w drodze do kin. Promuje go singiel od ikony lat 90.

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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Filip Gurłacz w filmie "Odzyskany"
Filip Gurłacz w filmie "Odzyskany"/Materiały prasowe
Już wkrótce do kin w całej Polsce trafi "Odzyskany" – pełnometrażowy debiut reżyserski aktora Marcina Kwaśnego. To poruszający dramat o rodzinie, uzależnieniu, przebaczeniu i nadziei, pokazujący, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się początkiem nowej drogi. Film promuje utwór "Historia pewnego dzieciństwa" Violi Brzezińskiej i Roberta Jansona.

Film "Odzyskany" trafi do kin już 14 sierpnia.

Wyjątkowy singiel

W ramach promocji filmu nastąpiło spotkanie dwojga artystów, których muzyczne drogi przecinały się już wcześniej. Viola Brzezińska i Robert Janson ponownie połączyli siły, prezentując premierowy utwór "Historia pewnego dzieciństwa" – oficjalną piosenkę promującą film "Odzyskany".

Autorką tekstu jest Viola Brzezińska – wokalistka, laureatka "Szansy na Sukces" i głównej nagrody Debiutów KFPP w Opolu, znana także z musicalu "Metro" oraz współpracy z Teatrem Buffo. W swojej karierze występowała m.in. z Chrisem de Burghem, Krzysztofem Krawczykiem, Piotrem Rubikiem i zespołem De Mono. Z Robertem Jansonem współpracowała już wcześniej przy utworach "Róża" oraz na jego solowej płycie "Trzeci wymiar".

Muzykę do nowego utworu skomponował Robert Janson – lider i współzałożyciel legendarnego zespołu Varius Manx, prawdziwa ikona lat 90., autor dziesiątek przebojów oraz laureat dwóch Fryderyków dla Kompozytora Roku. Od lat tworzy także muzykę filmową, m.in. do "Młodych wilków", "Nocnego graffiti" czy "Świadectwa".

Kto stoi za filmem?

W głównych rolach wystąpili znakomici aktorzy Filip Gurłacz ("Mistyczka", "Podlasie", "Miasto 44"), Maria Gładkowska ("Mistyczka", "Magnat", "Wyjście awaryjne") i Andrzej Mastalerz ("Zmruż oczy", "Wojaczek", "Nad rzeką, której nie ma"), a autorem muzyki jest Robert Janson. Dystrybutorem filmu został Rafael Film.

"Odzyskany" jest filmem szczególnie bliskim naszej misji. Od początku istnienia Rafael Film staramy się być blisko człowieka – zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia, w poszukiwaniu relacji, sensu i wiary. Według statystyk temat uzależnienia od alkoholu dotyka setek tysięcy osób a także ich bliskich. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić ten film do kin 14 sierpnia, w miesiącu trzeźwości w Kościele katolickim – mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

Marcin Kwaśny, twórca filmu "Odzyskany", podkreśla, że chciał opowiedzieć historię pokazującą, iż przeszkody pojawiające się na naszej drodze nie muszą oznaczać końca, lecz mogą stać się impulsem do zmiany i rozwoju. Taka perspektywa pozwala iść naprzód, zamiast zatrzymywać się w miejscu.

Marcin Kwaśny jest aktorem, scenarzystą i reżyserem. Występował m.in. w filmach "Pilecki", "Wyklęty" i "Triumf serca", a także w serialach "Czas honoru", "Ranczo", "Klan", "Szpilki na Giewoncie" oraz "Na kocią łapę". Wcześniej wyreżyserował krótkometrażowy film "Spowiedź", natomiast "Odzyskany" jest jego pełnometrażowym debiutem fabularnym.

O czym jest film?

"Odzyskany" to poruszający dramat o rodzinie, przebaczeniu i walce o drugą szansę. Głównym bohaterem jest Janek (Filip Gurłacz), młody mężczyzna od najmłodszych lat zmagający się z konsekwencjami alkoholizmu ojca (Andrzej Mastalerz). Opiekując się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska), podejmuje coraz bardziej desperackie decyzje, aby zdobyć środki na leczenie i utrzymanie domu. Gdy wydaje się, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, po latach nieobecności powraca ojciec – człowiek, który najbardziej go zawiódł.

"Odzyskany" podejmuje uniwersalne tematy przebaczenia, odpowiedzialności i odbudowy rodzinnych więzi. To przejmująca opowieść o utraconym dzieciństwie, tęsknocie za bliskością oraz nadziei, która potrafi odrodzić się nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Krytycy: Inspirujący film

Film został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, którzy podkreślają jego autentyczność, emocjonalną siłę i znakomite kreacje aktorskie. "Obejrzałem. Inspirujący film" – napisał Łukasz Adamski. Równie entuzjastycznie film ocenia Łukasz Maciejewski, dla którego pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego "to wyznanie. Film prezentujący wartości, w które wierzą autorzy, i pokazujący, że przemiana jest możliwa – odzyskanie siebie jest możliwe. W żarliwym aktorstwie Andrzeja Mastalerza i Filipa Gurłacza kryje się tajemnica. Warto ją podjąć".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmMarcin KwaśnyodzyskanyRobert Janson
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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