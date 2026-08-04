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Na ten film czekają wytrawni kinomani. Historia legendarnego aktora na wielkich ekranach

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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Andrew Scott w filmie "Elsinore"
Andrew Scott w filmie "Elsinore"/Materiały prasowe
Na ten film czekają wytrawni kinomani. "Elsinore" z udziałem Andrew Scotta i Olivii Colman otworzy jubileuszową, 70. edycję BFI London Film Festival. Film wyreżyserował Simon Stone, a za scenariusz odpowiada Stephen Beresford. "Elsinore" to oparta na faktach, niezwykle inspirująca historia legendarnego brytyjskiego aktora Iana Charlesona.

Film "Elsinore" będzie dystrybuowany w Polsce przez Kino Świat.

O czym jest film?

"Elsinore" to oparta na faktach, niezwykle inspirująca historia legendarnego aktora Iana Charlesona, który dla szerszej publiczności zasłynął rolą olimpijczyka w kultowych "Rydwanach ognia". Film opowie o poruszających przygotowaniach do roli życia, którą Ian Charleson odegrał w "Hamlecie" na deskach kultowego National Theatre w Londynie.

Kto występuje w filmie?

W "Elsinore" Iana Charlesona zagra laureat nagrody BAFTA i wielokrotnie nominowany do Złotego Globu Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Blue Moon"), który został również współproducentem produkcji. Aktorowi partnerować będzie laureatka Oscara, Złotego Globu i nagrody Emmy Olivia Colman ("Faworyta", "The Crown", "Córka").

W gwiazdorskiej obsadzie filmu są również inni uznani brytyjscy aktorzy, w tym Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson, Monica Dolan, Juliet Stevenson, Joe Locke, Adeel Akhtar, Matthew Beard, David Dawson, Kadiff Kirwan, Dickie Beau i Peter Mullan.

Kto stoi za filmem?

Reżyserią "Elsinore" zajmuje się nominowany do nagrody BAFTA Simon Stone ("Wykopaliska"). Scenariusz napisał Stephen Beresford ("Pride"), laureat nagrody BAFTA i nominacji do Złotego Globu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Andrew ScottElsinoreOlivia ColmanIan Charleson
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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