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Pierwszy taki program w Polsce. Nowy sezon hitu zaskakuje udziałem samych kobiet

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Eksperyment: Odsiadka"
"Eksperyment: Odsiadka"/Canal+
Oryginalny reality show "Eksperyment: Odsiadka", w którym celebryci muszą przetrwać autentyczne więzienne doświadczenie, doczekał się drugiego sezonu. Tym razem za kratami aresztu śledczego w Bartoszycach zostaną zamknięte wyłącznie kobiety. Gdzie i kiedy będzie można oglądać nową odsłonę kontrowersyjnego programu?

Drugi sezon programu "Eksperyment: Odsiadka" pojawi się jeszcze pod koniec 2026 roku serwisie CANAL+ online.

O czym będzie drugi sezon?

Kontynuacja formatu "Eksperyment: Odsiadka" to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania widzów szukających w rozrywce autentycznych emocji oraz nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Tym razem za kratami aresztu śledczego w Bartoszycach zostaną zamknięte wyłącznie kobiety. W roli bohaterek eksperymentu zobaczymy znane nazwiska ze świata rozrywki, internetu, muzyki i popkultury. Zamiana luksusowych realiów i blasku fleszy na surową rzeczywistość celi odizolowanej od zewnętrznego świata będzie dla nich szokiem i prawdziwym testem charakteru. Twórcy programu przygotowali nowy zestaw zadań, procedur oraz psychologicznych wyzwań dostosowanych do dynamiki nowej grupy. Wprowadzone modyfikacje i warunki znacząco wpłyną na dotychczasowy charakter show. Ta edycja udowodni, że kobiecy instynkt przetrwania potrafi być równie bezwzględny, co fascynujący.

Co wydarzyło się w pierwszym sezonie?

Pierwsza odsłona programu reality, w którym znane i lubiane postaci ze świata internetu i telewizji, takie jak Zygmunt Chajzer, Jakub Rzeźniczak czy Gimper stanęły przed wyzwaniem przetrwania autentycznego więziennego doświadczenia, wywołała falę gorących dyskusji. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym elementem formatu była konieczność dzielenia przestrzeni życiowej z prawdziwymi byłymi skazańcami oraz interakcja z bezkompromisowymi strażnikami. Bohaterowie doświadczyli autentycznego, więziennego reżimu, który wpłynął na ich zachowania i relacje z innymi uczestnikami.

Od momentu, gdy celebryci postawili stopę w nowym, przerażającym miejscu, musieli zmierzyć się z prawdziwymi więziennymi warunkami: otwartymi toaletami na środku celi, zimnymi, wspólnymi prysznicami, obrzydliwym i tanim jedzeniem oraz rewizjami osobistymi, podczas których musieli rozbierać się do naga. Co więcej, dzielili cele z byłymi skazańcami, co zmuszało ich do bliskiego kontaktu z przestępcami, którzy odbyli surowe wyroki. Od morderców po więźniów ukaranych za napady na banki.

Przez cały czas nad wszystkim czuwał zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju, a eksperyment był nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.

Kogo zobaczyliśmy w programie?

W programie wzięli udział popularni celebryci i influencerzy:

  • Gimper
  • Jasper
  • Stifler
  • Misiek Koterski
  • Zygmunt Chajzer
  • Mini Majk
  • Jakub Rzeźniczak

Pierwszy taki eksperyment

"Eksperyment: Odsiadka" to pierwszy program reality produkcji CANAL+, dlatego zależało nam, żeby odzwierciedlał wszystko to, czym chcemy, żeby charakteryzowały się nasze przyszłe produkcje: odwagę, nieszablonowość, duże nazwiska oraz unikatowe tematy, jakich jeszcze polska telewizja nie podejmowała. Myślę, że widzowie będą oglądać kolejne odcinki z zapartym tchem i niejeden raz się zaskoczą – mówiła w ubiegłym roku Adriana Sławińska, Dyrektorka Programowa ds. filmu i serialu w CANAL+.

Producentami wykonawczymi programu są są Filip Bałdyga i Adriana Sławińska z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producenką merytoryczną jest Agata Lipnicka-Boszko, a producentem nadzorującym – Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a za produkcję – Karolina Dorczuk. Producentem montażu i postprodukcji jest Damian Rajzer z CANAL+. Program został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. "Eksperyment: Odsiadka" to kolejny projekt nowego działu CANAL+ Content Lab.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+drugi sezonkobietyEksperyment: Odsiadka
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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