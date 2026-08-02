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Polski hit serialowy znów w telewizji. To historia gwiazdy światowego formatu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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Joanna Moro w serialu "Anna German. Tajemnica białego anioła"
Joanna Moro w serialu "Anna German. Tajemnica białego anioła"/Materiały prasowe
Niektóre biografie są na tyle bogate, że stanowią gotowy scenariusz filmowy. Tak jest w przypadku historii Anny German. Już dziś telewidzowie znów będą mogli obejrzeć piąty odcinek słynnego serialu "Anna German. Tajemnica białego anioła". Ta dziesięcioodcinkowa, zrealizowana z ogromnym rozmachem produkcja powstała z okazji 30. rocznicy śmierci artystki i błyskawicznie stała się jednym z najbardziej poruszających projektów telewizyjnych poświęconych jej życiu.

Piąty odcinek serialu "Anna German. Tajemnica białego anioła" z 2012 roku zostanie tym razem wyemitowany na kanale Kino Polska dziś, 2 sierpnia, o godz. 20:00. Kolejne z dziesięciu odcinków będą wyświetlane w każdą niedzielę o godz. 20:00, natomiast emisje powtórkowe w sobotę o godz. 17:20.

Gwiazda światowego formatu

Produkcja wnikliwie przedstawia trudną drogę życiową piosenkarki, od czasów młodości aż po sam szczyt międzynarodowej kariery. Twórcy przypominają ogromną skalę jej sukcesu – Anna German śpiewała w kilku językach, koncertowała na różnych kontynentach i była jedną z nielicznych rodzimych wokalistek, które zdobyły gigantyczną popularność za granicą. Oprócz blasków sławy, oś fabuły stanowi tragiczny wypadek samochodowy we Włoszech, który niemal zakończył życie gwiazdy. Choć lekarze nie dawali jej początkowo żadnych szans na przeżycie, artystka po wielu miesiącach morderczej walki wróciła do zdrowia i na scenę, stając się symbolem niezwykłej siły oraz determinacji.

Joanna Moro na czele znakomitej obsady

W tytułową bohaterkę wcieliła się Joanna Moro. Na ekranie partneruje jej znakomita obsada, w tym Maria Poroshina, Szymon Sędrowski, Marieta Żukowska, Agnieszka Sienkiewicz, Olga Frycz oraz Karolina Gorczyca. Aktorzy zostali docenieni przez krytyków za niezwykle wiarygodne oddanie skomplikowanych emocji i relacji rodzinnych, które miały kluczowy wpływ na losy piosenkarki.

Wyjątkowy rozmach produkcyjny

Serial wyróżnia się wyjątkowym rozmachem produkcyjnym, zdjęcia realizowano między innymi w Warszawie i we Wrocławiu. Podczas premiery, która miała miejsce w lutym 2013 roku, widzowie oraz recenzenci jednoznacznie zachwycili się precyzyjnym odtworzeniem realiów epoki, dopracowaną scenografią oraz warstwą muzyczną.

"Anna German. Tajemnica białego anioła" to propozycja nietuzinkowa, która udowadnia, że za wielkim talentem kryje się równie potężna, wzruszająca historia kobiety, która mimo licznych tragedii nigdy nie utraciła pasji do życia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialbiografiaAnna GermanJoanna Moro
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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