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Serialowy hit w telewizji. W streamingu romans radził sobie znakomicie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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"Zakłamanie"
"Zakłamanie"/Materiały prasowe
Doceniany przez widzów i krytyków serial psychologiczny "Zakłamanie" przez trzy sezony robił furorę w streamingu. Z sezonu na sezon relacja między główną parą staje się coraz bardziej toksyczna, zaś w intrygi zostaje wciągniętych coraz więcej osób z ich otoczenia. Teraz pierwszy sezon hitu mogą oglądać także telewidzowie. Już dziś zostanie wyemitowany trzeci odcinek.

Trzeci odcinek pierwszego sezonu serialu "Zakłamanie" ("Tell Me Lies") zostanie wyemitowany dziś, w czwartek, 23 lipca, o godz. 22:00 na kanale FX.

O czym opowiada serial "Zakłamanie"?

"Zakłamanie" opowiada o burzliwym, ale upojnym związku, który rozwija się na przestrzeni ośmiu lat. Kiedy Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephen DeMarco (Jackson White) spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Chociaż ich znajomość rozpoczyna się jak każdy typowy romans na kampusie, szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.

Pierwszy sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 75 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

O czym opowiada drugi sezon "Zakłamania"?

Sezon drugi "Zakłamania" rozpoczyna się, gdy Lucy Albright i Stephen DeMarco wracają do college'u po dramatycznym zerwaniu z początku lata, po którym stracili kontakt. Jednak pomimo skłócenia znajdują się w nowej wersji swojej uzależniającej dynamiki, która okazuje się równie irytująca, co nieunikniona. Tymczasem historia wkracza głębiej w życie grupy przyjaciół Lucy i Stephena, jako że konsekwencje wydarzeń z sezonu pierwszego wpływają na ich życie w nieoczekiwany sposób.

Drugi sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 100 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

O czym opowiada trzeci sezon "Zakłamania"?

W trzecim sezonie "Zakłamania" Lucy Albright i Stephen DeMarco odnawiają swój burzliwy romans w college'u Baird. Obiecują zmianę, ale dawne grzeszki nie dają o sobie zapomnieć, a Lucy zostaje wplątana w aferę, z którą nie chce mieć nic wspólnego. Echa zeszłorocznych wydarzeń zmuszają też ich przyjaciół do konfrontacji z własnymi demonami. Na kampusie aż kipi od skandalicznych sekretów, a ich okrutne konsekwencje zagrażają Lucy i wszystkim w jej otoczeniu.

Trzeci sezon "Zakłamania" oceniło pozytywnie 100 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

"To jeden z najlepszych w historii tak okropnych seriali" – wyrokuje Jonathon Wilson z portalu Ready Steady Cut, odwołując się dwuznacznie zarówno do tematyki "Zakłamania", jak i jakości serialu spod znaku guilty pleasure.

"Ten serial ogląda się tak, jakby się niemal było w związku Lucy i Stephena. Wiem, że to nie to, czego potrzebuję w życiu i nie czuję się z tym dobrze, ale serce pragnie tego, czego pragnie" – zauważa Liz Kocan z portalu Decider.

Wszystkie trzy sezony serialu "Zakłamanie" są dostępne na platformie Disney+.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serialFXnowy odcinekzakłamanie
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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