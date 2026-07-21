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Polski megahit serialowy powraca. To adaptacja bestsellerowych książek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Klara. Rewolucja"
"Klara. Rewolucja"/Materiały prasowe
Dobra wiadomość dla fanów perypetii Klary i jej przyjaciół. Uwielbiany polski serial powraca z drugim sezonem, do którego zdjęcia już się zakończyły. Na planie ponownie spotykają się Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Eryk Kulm oraz Iwona Bielska. Można już oglądać pierwszy pełny zwiastun serialu "Klara. Rewolucja". Poznaliśmy także datę premiery.

Premiera serialu "Klara. Rewolucja" planowana jest na 7 sierpnia na platformie HBO Max.

"Klara" wielkim hitem

"Klara", która zadebiutowała w 2024 roku, jako ostatnia produkcja Player Original, okazała się kolejnym hitem działu fabularnego TVN WBD. Tytuł spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków – zdobył nagrodę na międzynarodowym festiwalu World Media Festival w kategorii serial komediowy oraz statuetkę TopSeriali.

Nasi widzowie pokochali bohaterów serialu "Klara", co potwierdzają zarówno wyniki oglądalności, jak i pozytywne recenzje oraz oceny. Dlatego z przyjemnością rozpoczynamy zdjęcia do drugiego sezonu, w którym szykujemy wiele niespodzianek i zwrotów akcji – mówiła w maju 2025 roku Dorota Eberhardt, dyrektor programowa streamingu w TVN Warner Bros. Discovery.

Kto występuje w drugim sezonie?

Pierwsze skrzypce ponownie grają Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Eryk Kulm oraz Iwona Bielska.

Do obsady dołączyli Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Górski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Kto stoi za drugim sezonem?

Scenariusz drugiego sezonu autorstwa Marka Modzelewskiego ("Teściowie", "Porządny człowiek") został luźno oparty na podstawie bestsellerowych książek Izabeli Kuny – "Klara" oraz "Klara jedzie na pogrzeb".

Reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumowego – Pola Gomółka, a charakteryzację prowadzi Kinga Krulikowska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a reżyserką obsady – Magdalena Szwarcbart. Producentkami są Izabela Kuna (producentka kreatywna) oraz Karolina Izert (TVN WBD).

Serial autorstwa Marka Modzelewskiego jest rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego.

O czym jest drugi sezon?

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

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Źródło dziennik.pl
Tematy: drugi sezonpolski serialHBO MAXklara
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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