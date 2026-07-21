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Film Polaka to nie tylko arcydzieło. Doskonale poradził sobie w kinach

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Ojczyzna"
"Ojczyzna"/Materiały prasowe
"Ojczyzna" ("Fatherland"), najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego Oscarem twórcy "Idy" i "Zimnej wojny", został pokazany w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Złotej Palmy nie zdobył, za to wyjechał z Lazurowego Wybrzeża z nagrodą za reżyserię. Przed miesiącem film, który rzucił świat na kolana, trafił do polskich kin. I świetnie sobie poradził.

Film "Ojczyzna" ("Fatherland") pojawił się w polskich kinach 19 czerwca 2026 roku.

100 tys. widzów

Co rzadkie w przypadku kina artystycznego, "Ojczyzna" okazał się także hitem frekwencyjnym. W ciągu miesiąca najnowszy film Pawła Pawlikowskiego został już obejrzany przez 101 023 widzów, a jeszcze nie schodzi z afiszy.

Zachwyt świata

Paweł Pawlikowski, po ośmiu latach od premiery "Zimnej wojny", wrócił w wielkim stylu na festiwal w Cannes. Publiczność nagrodziła 6-minutową owacją na stojąco jego najnowszy film. Ojczyzna" została okrzyknięta jednym z faworytów do Złotej Palmy. Ostatecznie tej nagrody nie zdobyła, za to Pawlikowski wyjechał z Lazurowego Wybrzeża z nagrodą za reżyserię.

Krytycy z całego świata zachwycają się pięknym, wielowarstwowym i pełnym symboli filmem Polaka. W serwisie Rotten Tomatoes film zebrał 100 proc. pozytywnych recenzji.

Owen Gleiberman na łamach Variety pisze, że rola Sandry Hüller przyniesie jej nominację do Oscara i dodaje, że sam film jest "dopieszczony formalnie, subtelny, fascynujący".

"Mistrzostwo artystycznej dyscypliny" – ocenia Stephanie Bunbury z Deadline. "Choć krótki, jest perfekcyjnie skonstruowany, gęsty od znaczeń i nasycony emocjami bardziej niż niejeden przydługi film artystyczny" – zauważa Kevin Mahler z "Timesa".

"Zischler, a przede wszystkim Hüller, grają bezbłędnie, wprowadzając do filmu szczególną, niepokojącą powściągliwość, która nadaje mu spójność od pierwszej do ostatniej sceny" – pisze Leslie Helperin z The Hollywood Reporter, a Peter Bradshaw na łamach brytyjskiego "Guardiana" spostrzega, że film jest "wyjątkowo elegancki i wyważony", a jego "zwięzła forma i dyscyplina formalna mieszczą potężny ładunek emocjonalny".

"Wizualne arcydzieło. Literacka i filmowa doskonałość" – zachwyca się Martyna Podolska w programie 1 Polskiego Radia. "Pawlikowski znów zamienia obraz w poezję. To dzieło dojrzałe, artystyczne spełnione" – relacjonuje Marcin Radomski z Onetu. Z kolei dla Anny Tatarskiej z "Vogue'a" "Ojczyzna" to "filmowy ekwiwalent quiet luxury. Dzieło jakościowe, niewymuszenie eleganckie, oszczędne w słowach".

"Ogląda się go z niemal hedonistyczną rozkoszą" – kwituje Krzysztofa Varga w "Newsweeku".

Kto stoi za filmem?

Scenariusz filmu "Ojczyzna" ("Fatherland") Paweł Pawlikowski napisał wspólnie z Henkiem Handloegtenem.

Reżyser ponownie współpracuje ze swoim wieloletnim zespołem twórczym – nominowanym do Oscara operatorem Łukaszem Żalem ("Hamnet"), kostiumografką Aleksandrą Staszko ("Ministranci") oraz scenografami Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim ("Lalka").

Producentami filmu są Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One).

Jednym z koproducentów jest CANAL+ Polska, a dystrybucją na Polskę zajmie się Kino Świat.

Poprzedni film Pawlikowskiego, "Zimna wojna", w Polsce również dystrybuowany przez Kino Świat, oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad milion widzów.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znaleźli się nominowana do Oscara Sandra Hüller ("Projekt Hail Mary", "Strefa interesów", "Anatomia upadku"), Hanns Zischler ("Monachium", "Niemcy, rok 90 - punkt zerowy", "Z biegiem czasu"), August Diehl ("Ukryte życie", "Bękarty wojny"), Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian") oraz Anna Madeley ("Patrick Melrose", "Wszystkie stworzenia duże i małe").

O czym jest film?

"Ojczyzna", jak informuje CANAL+, to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" – tożsamości, poczuciu winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Paweł PawlikowskiSandra HüllerojczyznaHanns Zischler
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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