"Miłość trzeba przeżywać, a nie tylko o niej czytać". Najbardziej oczekiwany polski film

Nowa "Lalka" trafi do kin 30 września 2026 roku.

Hollywoodzki rozmach

Nowa "Lalka" to kino z rozmachem, gigantycznym budżetem i wizją, która przenosi widzów prosto do XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji. Po zaprezentowanym na forum polskich kin w Gdyni zwiastunie już wiadomo, że produkcja to nie tylko gwiazdorski, ale także wizualny i narracyjny majstersztyk.

"Lalka" to superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją, oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły dwa lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych.

Przywrócenie wiary w kino

"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino i - jak zapowiada producent Radosław Drabik – oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie.

Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki, z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i – jak mówi reżyser filmu Maciej Kawalski – każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego.

Bezprecedensowa obsada

Tak silnej obsady nie miał dotąd żaden polski film. W rolach głównych zobaczymy absolutny "dream team polskiego aktorstwa": Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski, Paweł Wilczak, Andrzej Chyra i inni – w sumie ponad 30 czołowych polskich aktorów.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" został uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Za montaż filmu odpowiada Przemysław Chruścielewski, laureat nagrody za montaż filmu "Boże Ciało". Muzykę do filmu stworzył Łukasz Targosz, jeden z najbardziej cenionych polskich kompozytorów muzyki filmowej.

Wyjątkowe, autorskie kostiumy stworzyli Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński z gościnnym udziałem Gosi Baczyńskiej. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej. Na potrzeby filmu powstały setki projektów tworzonych z dbałością o historyczną wierność, w oparciu o oryginalne żurnale mody i wykroje z końca XIX wieku.

Dla głównych aktorów uszyto ponad 100 kostiumów na miarę – w tym 20 sukien dla Izabeli Łęckiej, a także ponad 500 kompletów dla statystów.

Za scenografię odpowiadają wybitni polscy twórcy – duet Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz Anna Mocny – którzy wspólnie wykreowali niezwykle plastyczny, historycznie wiarygodny świat epoki i XIX-wiecznej Warszawy. Projektowanie i budowa scenografii wymagały wielomiesięcznych przygotowań obejmujących analizę dawnych rycin, obrazów i historycznych dokumentów. Na potrzeby filmu zgromadzono i przygotowano tysiące elementów dekoracji oraz rekwizytów.

To dla nas zaszczyt wprowadzać "Lalkę" na wielki ekran. Wierzymy, że każde pokolenie potrzebuje swojej filmowej epopei – historii, która zachwyci rozmachem, porwie i na nowo zdefiniuje, czym może być polskie kino. Jesteśmy przekonani, że ta superprodukcja zapisze się w sercach widzów na długie lata – mówi Dorota Eberhardt, Prezes Zarządu Kino Świat, dystrybutora filmu "Lalka".

Gdzie kręcono film?

Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce – zarówno w malowniczych plenerach, jaki i spektakularnych wnętrzach, w tym w historycznych obiektach – takich jak Pałac na Wodzie i Biały Dom w Łazienkach Królewskich czy Pałac w Nieborowie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Krakowskie Przedmieście, gdzie na potrzeby filmu na kilkuset metrach odtworzono fragment dawnej stolicy, tworząc historyczne witryny sklepowe i wznosząc w skali 1:1 sklep Wokulskiego.