Niespodziewany hit podbija świat. To meksykański thriller z Polką w roli głównej

Thriller "Pragnienie" ("Deseo") jest dostępny na platformie Netflix – i to jak dotąd największy tegoroczny hit nieanglojęzyczny giganta streamingu.

O czym jest film?

Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka, prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.

Kim jest Ludwika Paleta?

Główną rolę Lucero gra meksykańsko-polska aktorka Ludwika Paleta. Co ciekawe, nieporównywalnie bardziej popularna w Meksyku niż w Polsce, jednak są ku temu zasadnicze powody.

Otóż urodzona w 1978 roku gwiazda od lat 80. mieszka na stałe w Meksyku, gdzie cieszy się ogromną popularnością. Rodzina Paletów przeprowadziła się tam z Krakowa na stałe, kiedy ojciec Ludwiki, wybitny polski skrzypek Zbigniew Paleta otrzymał propozycję pracy właśnie w kraju Ameryki Łacińskiej.

Ludwika, córka Zbigniewa oraz nieżyjącej już malarki Barbary Paciorek-Palety – już jako jedenastolatka została zabrana na casting przez swoją starszą siostrę, Dominikę Paletę, również aktorkę, i szybko połknęła bakcyla. Dzięki roli w telenoweli "Carrusel" (1989) podbiła serca meksykańskich nastolatków.

W 1992 roku powróciła na mały ekran w serialu "El abuelo y yo", gdzie zagrała obok Gaela Garcíi Bernala. Po krótkiej przerwie zagrała Maríę la del Barrio w "Marii z przedmieścia" oraz Normę w "Huracán".

W Polsce aktorka znana jest także z telenowel "Przyjaciółki i rywalki", "Córka przeznaczenia", "Serce z kamienia" oraz "Otchłań namiętności".

Ludwika biegle mówi po hiszpańsku, polsku i angielsku. W 1998 wyszła za maż za meksykańskiego aktora Plutarco Haza, jednak para rozwiodła się w 2008 roku. Mają 26-letniego syna Mikołaja.

Obok Ludwiki Palety w thrillerze "Pragnienie" występują José María Yazpik ("Madame Web", "Cziłała z Beverly Hills", "Narcos: Meksyk"), Óscar Casas ("Jaguar", "Wieczna wiedźma", "Sierociniec"), Leonardo Ortizgris ("Gąska", "Pamiętnik śmierci", "Nie czas na negocjacje") i Pilar Pascual ("Lato w Cielo Grande").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowała debiutantka Teresa Simone, a scenariusz napisały Giulia Cardamone ("Luis Miguel") i Vanesa Miklos.