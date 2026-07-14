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Światowa premiera nowego polskiego filmu. To historia miłości dwóch nauczycielek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Czarna godzina"
"Czarna godzina"/Materiały prasowe
Mieszkaniowy kryzys, wielkomiejskie absurdy i miłość wystawiona na próbę – tak zapowiada się "Czarna godzina", pełnometrażowy debiut Filipa Bojarskiego. Zrealizowany w Studiu Munka SFP obraz z charyzmatycznymi rolami Helki Rząsy i Julii Piklikiewicz będzie miał swoją światową premierę jeszcze w lipcu podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, w jednej z głównych sekcji programowych: Odkrycia, prezentującej artystycznie śmiałe i różnorodne dzieła z całego świata.

26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 23 lipca – 2 sierpnia we Wrocławiu.

Polski film o miłości dwóch nauczycielek

"Czarna godzina" to kameralny komediodramat ze szczyptą musicalu opowiadający o dwóch kochających się młodych nauczycielkach – Adzie i Ewie, które po stracie mieszkania wyruszają w miejską odyseję i mierzą się z serią współczesnych przeszkód, z upokarzającymi castingami mieszkaniowymi na czele.

Moja opowieść łączy śmiech z namysłem nad życiem wkraczającego w dorosłość człowieka. Człowiek ten jest wykończony gonitwą za nieosiągalnymi celami i pogrążony jednocześnie w wielu kryzysach: zdrowia psychicznego, finansowym, mieszkaniowym, zawodowym, ekologicznym, wreszcie – w kryzysie relacji. Za pomocą filmu chciałbym zbadać czy – kiedy nie jest się w stanie realizować podstawowych potrzeb – można pozwolić sobie na marzenia – mówi o "Czarnej godzinie" reżyser i autor scenariusza Filip Bojarski.

Bardzo obiecujące aktorki w rolach głównych

W bohaterki "Czarnej godziny" wcielają się debiutujące w głównych rolach niedawne absolwentki Akademii Teatralnej w Warszawie. Helka Rząsa, znana m.in. ze zrealizowanego w Studiu Munka krótkometrażowego filmu "Dom lalki" Magdy Matwijow, za rolę w którym otrzymała w 2024 roku Nagrodę im. Jana Machulskiego, oraz Julia Piklikiewicz – laureatka nagrody dla najlepszej aktorki za rolę w spektaklu "Fame MMA" na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych Istropolitana Project w Bratysławie.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem i scenarzystą filmu jest urodzony w 1990 roku w Wadowicach Filip Bojarski jest absolwentem reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie obronił pracę magisterską "Aha" a "ha-ha". Związek informacji z humorem na przykładzie analizy filmu komediowego Larsa Von Triera "Szef wszystkich szefów". Ukończył również studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest twórcą filmów krótkometrażowych oraz teledysków prezentowanych i nagradzanych na festiwalach filmowych w Polsce i na świecie.

Za zdjęcia do "Czarnej godziny" odpowiada Tomasz Wierzbicki ("Ukąszenie"), za montaż – Filip Dziuba ("Utrata równowagi"), a muzykę napisała nagrodzona na Festiwalu w Gdyni kompozytorka Teoniki Rożynek ("Prime Time", "Roving Woman", "Wieża. Jasny dzień"). Scenografia w filmie jest dziełem Doroty Nawrot ("Warany z Komodo"), zaś kostiumy zaprojektowała Nina Weronika Sakowska, która zdobywała doświadczenie jako asystentka kostiumografa m.in. na planach "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego oraz "Ministrantów" Piotra Domalewskiego.

"Czarna godzina" zrealizowana została w Studiu Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentem filmu jest Canal+ Polska S.A.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmLGBTlesbijkinauczycielki
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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