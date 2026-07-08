Od premiery pierwszego filmu minęło 18 lat. Wielki hit wraca

"Camp Rock 3" pojawi się 13 sierpnia na kanale Disney Channel, a już dzień później, 14 sierpnia, trafi na platformę streamingową Disney+.

Fenomen "Camp Rock"

"Camp Rock" (2008) oraz "Camp Rock 2: Wielki finał" (2010) należą do najpopularniejszych telewizyjnych filmów oryginalnych Disney Channel. Dzięki przebojowej muzyce i niezapomnianym numerom taneczno-wokalnym seria "Camp Rock" wypromowała światowe gwiazdy i ponad 18 lat po premierze pierwszego filmu wciąż pozostaje ważnym elementem popkultury, inspirując viralowe trendy w mediach społecznościowych.

O czym jest "Camp Rock 3"?

Kiedy Connect 3 niespodziewanie traci support na swoją wielką trasę koncertową z okazji ponownego zjednoczenia zespołu, bracia Gray powracają do ukochanego Camp Rock, by odkryć kolejną wielką gwiazdę. Uczestnicy obozu rywalizują o szansę wystąpienia przed swoimi idolami, a napięcia i emocje wystawiają ich przyjaźnie na próbę. W rezultacie rodzą się nieoczekiwane sojusze, rozkwitają romanse, a tajemnice wychodzą na światło dzienne.

Kto występuje w filmie?

Do swoich ról powracają Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) oraz Maria Canals-Barrera (Connie). W nowych rolach dołączają Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts oraz Ava Jean.

Kto stoi za filmem?

Reżyserką filmu jest Veronica Rodriguez, a za scenariusz odpowiada Eydie Faye. Produkcją zajmuje się Disney Kids & Family, a twórcą choreografii jest Jamal Sims. Producentami wykonawczymi są Tim Federle, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman oraz Gary Marsh. Specjalne podziękowania kierowane są również do Alana Sacksa za jego wkład w rozwój franczyzy "Camp Rock".