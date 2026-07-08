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Od premiery pierwszego filmu minęło 18 lat. Wielki hit wraca

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Camp Rock 3"
"Camp Rock 3"/Materiały prasowe
W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu "Camp Rock 3", przedstawiający kolejne pokolenie uczestników kultowego muzycznego obozu oraz pierwszy fragment premierowego singla "One Beat Away". Film z uwielbianej serii zadebiutuje jeszcze w sierpniu w telewizji i streamingu. Gdzie będzie można go oglądać?

"Camp Rock 3" pojawi się 13 sierpnia na kanale Disney Channel, a już dzień później, 14 sierpnia, trafi na platformę streamingową Disney+.

Fenomen "Camp Rock"

"Camp Rock" (2008) oraz "Camp Rock 2: Wielki finał" (2010) należą do najpopularniejszych telewizyjnych filmów oryginalnych Disney Channel. Dzięki przebojowej muzyce i niezapomnianym numerom taneczno-wokalnym seria "Camp Rock" wypromowała światowe gwiazdy i ponad 18 lat po premierze pierwszego filmu wciąż pozostaje ważnym elementem popkultury, inspirując viralowe trendy w mediach społecznościowych.

O czym jest "Camp Rock 3"?

Kiedy Connect 3 niespodziewanie traci support na swoją wielką trasę koncertową z okazji ponownego zjednoczenia zespołu, bracia Gray powracają do ukochanego Camp Rock, by odkryć kolejną wielką gwiazdę. Uczestnicy obozu rywalizują o szansę wystąpienia przed swoimi idolami, a napięcia i emocje wystawiają ich przyjaźnie na próbę. W rezultacie rodzą się nieoczekiwane sojusze, rozkwitają romanse, a tajemnice wychodzą na światło dzienne.

Kto występuje w filmie?

Do swoich ról powracają Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) oraz Maria Canals-Barrera (Connie). W nowych rolach dołączają Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts oraz Ava Jean.

Kto stoi za filmem?

Reżyserką filmu jest Veronica Rodriguez, a za scenariusz odpowiada Eydie Faye. Produkcją zajmuje się Disney Kids & Family, a twórcą choreografii jest Jamal Sims. Producentami wykonawczymi są Tim Federle, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman oraz Gary Marsh. Specjalne podziękowania kierowane są również do Alana Sacksa za jego wkład w rozwój franczyzy "Camp Rock".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: disney+zwiastunJonas BrothersCamp Rock
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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