Dziennik Gazeta Prawana logo

Ta decyzja zmieniła losy świata. "Jeden z najlepszych filmów wojennych ostatnich lat"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Niebo nad Normandią"
"Niebo nad Normandią"/Materiały prasowe
Wielkimi krokami zbliża się polska premiera thrillera wojennego "Niebo nad Normandią", stanowiącego opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle. Film zbiera na Zachodzie znakomite opinie. Kiedy epickie, oparte na prawdziwych wydarzeniach dzieło, pokazujące, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii, wejdzie na ekrany polskich kin?

Film "Niebo nad Normandią" pojawi się w polskich kinach już 11 września.

Nowe spojrzenie

O tym filmie już jest głośno, a będzie bez wątpienia jeszcze bardziej – "Niebo nad Normandią" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku.

We wtorek, 26 maja, film "Niebo nad Normandią" miał swoją światową premierę w Nowym Jorku. Pierwsze recenzje są znakomite.

"Poruszająca i trafna lekcja historii, która dziś rezonuje silniej niż kiedykolwiek" – pisze Deadline.

"Wciągający dramat pokazujący niezwykłe napięcie jednego z kluczowych momentów II wojny światowej" – opiniuje The Hollywood Reporter.

"Scott i Fraser w popisowych rolach, o jakich marzyłby każdy aktor" – wyrokuje High On Films.

"Odświeżająco nowe spojrzenie na II wojnę światową" – pisze Loud and Clear Reviews.

"Solidny dramat o II wojnie światowej skupiający się na niepokazywanym aspekcie D-Day – planowaniu meteorologicznym" – zauważa Variety.

"Porażający. Jeden z najlepszych filmów wojennych ostatnich lat" – kwituje Thank God for Movies.

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął Anthony Maras, twórca innego cenionego thrillera opartego na faktach – "Hotelu Mumbaj". Reżyserem jest także współautorem scenariusza, napisanego wraz z Davidem Haigiem.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott ("Blue Moon", "Spectre", "Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Fleabag"), zdobywca Oscara Brendan Fraser ("Wieloryb", "Mumia"), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis ("Billions", "Homeland") oraz wszechstronna Kerry Condon ("Duchy Inisherin", "F1: Film") i Chris Messina ("Air", "Ostre przedmioty").

O czym jest film?

Akcja rozpoczyna się na 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, kiedy to losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Andrew Scottfilm wojennyBrendan FraserKerry Condon
Powiązane
"Na niebieskich światłach"
To jeden z najlepszych seriali kryminalnych ostatnich lat. Finałowe odcinki hitu
"Profilerka"
Polski serial kryminalny powróci. Dwa pierwsze sezony były hitami telewizji
"Camp Rock 3"
Od premiery pierwszego filmu minęło 18 lat. Wielki hit wraca
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚwiatowa premiera nowego polskiego filmu. To historia miłości dwóch nauczycielek »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
PRL
QUIZ. Życie w PRL. Komplet dla tych, co znają z autopsji. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
"Ghost in the Shell"
Kultowy film po raz pierwszy w polskich kinach. "Arcydzieło"
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Dlaczego pomidory pękają na krzaku? Co zrobić, żeby pomidory nie pękały?
Dlaczego pomidory pękają na krzaku? Co zrobić, żeby pomidory nie pękały?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj