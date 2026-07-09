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To jeden z najlepszych seriali kryminalnych ostatnich lat. Finałowe odcinki hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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"Na niebieskich światłach"
"Na niebieskich światłach"/BBC
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutują finałowe odcinki trzeciego sezonu mocnego serialu kryminalnego "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights"). Najnowszy sezon brytyjskiego hitu jest oceniany jeszcze lepiej niż dwie pierwsze odsłony – liczba pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes wynosi całe 100 proc. Gdzie będzie można oglądać ostatnie odcinki niezwykle cenionego serialu?

Piąty i szósty odcinek trzeciego sezonu serialu "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights") pojawią się dziś, 9 lipca o godz. 21:00 na antenie BBC First. Powtórka nastąpi w niedzielę o godz. 1:20 i 23:55 oraz w środę o godz. 22:00. Sezon liczący sześć odcinków był emitowany cotygodniowo po dwa odcinki.

O czym jest serial?

Serial "Na niebieskich światłach" opowiada o losach trójki początkujących funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi policji w Belfaście, mieście szczególnie trudnym i niebezpiecznym dla niedoświadczonych rekrutów. Grace Ellis, Annie Conlon i Tommy Foster szybko nabierają jednak doświadczenia. Jak zdążyli się już przekonać, nic nie jest w stanie przygotować ich do pracy lepiej niż nieprzewidywalna rzeczywistość.

Choć fabuła jest fikcją, produkcja chwalona jest za niezwykle trafne oddanie klimatu miasta i rzeczywistości pracy w lokalnych służbach mundurowych. Serial był trzykrotnie nominowany do prestiżowych nagród BAFTA. W 2025 roku udało mu się zwyciężyć w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Jedenaście razy nominowano go też do nagród IFTA, które zdobył dwa razy.

O czym jest trzeci sezon?

W nowych odcinkach główni bohaterowie – funkcjonariusze Grace, Annie i Tommy – muszą zagłębić się w pozornie spokojny świat klasy średniej, by dociec, kto i jak umożliwia organizacjom przestępczym nielegalne biznesy w Belfaście.

Jak przyznaje Declan Lawn, twórca serialu, "główni bohaterowie przechodzą w tym sezonie przez naprawdę trudne momenty". Grace, Tommy i Annie są już całkiem wprawieni. (…) Można powiedzieć, że stali się twardsi i bardziej obyci, ale płacą za to większym obciążeniem emocjonalnym – dodaje Siân Brooke, odtwórczyni roli Grace Ellis.

Katherine Devlin, która w serialu wciela się w postać Annie Conlon, zdradza, że w trzecim sezonie w serialu pojawią się "nowe postaci, które wstrząsną dotychczasową rutyną". – Nie zdradzając zbyt wiele, pojawiają się postaci, które wniosą nową energię i takie, które sprowadzą nowe zagrożenia – mówi kobieta.

Nathan Braniff, pytany o to, czego spodziewać się po kolejnym sezonie, wskazuje na "oblicze miasta, którego dotąd jeszcze nie pokazano". Chodzi mi o ludzi, których na pierwszy rzut oka nie podejrzewa się o przestępczość, co czyni ich historię jeszcze bardziej interesującą. Mowa o bardziej zamożnych mieszkańcach Belfastu, który są tak samo, jeśli nie nawet bardziej, odpowiedzialni za część popełnianych w mieście przestępstw [jak stereotypowo utożsamiani z przestępczością ludzie] – mówi odtwórca roli Tommy’ego Fostera.

Podsumowując zapowiedź nowych odcinków, Declan Lawn tłumaczy, że ich celem jest przyjrzenie się przestępczości zorganizowanej i temu, na jak szeroką, międzynarodową skalę potrafi ona operować. Brytyjczyk podkreśla, że "choć opowiadane w serialu historie są fikcyjne, to stoi za nimi dokładny research, co buduje silne poczucie autentyczności".

O czym był drugi sezon?

Akcja drugiego sezonu rozgrywała się dokładnie rok po wydarzeniach z finału sezonu pierwszego. Śmierć jednego z bohaterów odcisnęła silne piętno na całej jednostce. Gang McIntyre'ów upadł, ale jego miejsce zaczęły zajmować inne, rywalizujące z sobą grupy przestępcze. W związku z zaostrzeniem sytuacji do policyjnej ekipy dołączył posterunkowy Shane Bradley. Funkcjonariusze stanęli w obliczu brutalnego konfliktu.

Jak zdradzali twórcy serialu, Declan Lawn i Adam Patterson, przed funkcjonariuszami "szereg zawodowych i osobistych wyzwań". Tommy coraz częściej myśli o pracy w wywiadzie, a Grace każdego dnia zmaga się z tęsknotą za synem i rosnącym uczuciem do kolegi z pracy. Pierwszy sezon opowiadał o tym, czego trzeba, by wykonywać zawód policjanta. W sezonie drugim pokazujemy, jakie niesie on z sobą konsekwencje. Chodzi o nieustanną presję, jaka wiąże się z tą pracą, braniem kolejnych zmian, dzień po dniu – mówił Declan Lawn.

W pierwszym sezonie obserwowaliśmy trzech świeżaków, którzy próbują odnaleźć się w obcym świecie. Teraz wszyscy [główni bohaterowie] pracują w zawodzie już od roku i częściej decydują się na większe ryzyko – wspominał Patterson. Lawn dodaje, że "cały drugi sezon jest większy, śmielszy i bardziej dramatyczny".

Kto występuje w serialu?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Sian Brooke ("Ród Smoka", "Sherlock", "Dobry omen"), debiutujący w nim Nathan Braniff, Katherine Devlin ("Dzień Szakala", "Wikingowie", "Grób") oraz Martin McCann ("Wybór", "Nic nie mów", "Ostatni posterunek").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu, jego głównymi scenarzystami i reżyserami są byli dziennikarze śledczy – Declan Lawn ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury", "Panorama") i Adam Patterson ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury") oraz Louise Gallagher.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyBBCtrzeci sezonfinałowy odcinek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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