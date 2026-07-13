Serialowy hit wrócił w epickiej formie. Widzowie i krytycy zgodnie: Rewelacja

Premiera czwartego odcinka trzeciego sezonu serialu "Ród Smoka" nastąpiła dziś, 13 lipca, w HBO Max. Nowy sezon składa się z ośmiu odcinków, które będą ukazywać się na platformie co tydzień. Wielki finał tego sezonu został zaplanowany na 10 sierpnia.

Trzeci sezon najlepszy?

Trzeci sezon od progu cieszy się ogromną popularnością i zyskuje uznanie krytyków. Na tę chwilę jest oceniany lepiej niż dwa wcześniejsze sezony – na portalu Rotten Tomatoes zebrał aż 91 proc. pozytywnych recenzji. W przypadku pierwszego sezonu było to 90 proc., zaś w przypadku sezonu drugiego – 84 proc.

Widzowie i krytycy pozostają także pod wrażeniem rozmachu trzeciego sezonu. Tak spektakularnie jeszcze nie było; rewelacja – zachwycają się w komentarzach i recenzjach.

Pierwszy odcinek w kinach

Co ciekawe, pierwszy odcinek trzeciego sezonu można było obejrzeć także na wielkim ekranie. HBO Max i Helios zorganizowali dla fanów twórczości George'a R.R. Martina bezpłatny pokaz premierowego odcinka nowego sezonu "Rodu Smoka".

W poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 20:00, we wszystkich kinach sieci Helios został wyświetlony pierwszy odcinek wyczekiwanej nowości. Został on poprzedzony projekcją finałowego odcinka drugiej serii.

Uczestnictwo w specjalnych seansach było bezpłatne. Aby otrzymać zaproszenia na pokaz, wystarczyło odebrać je na stronie internetowej www.helios.pl, w aplikacji Helios lub stacjonarnie w kinach – w kasach lub kioskach biletowych. W przypadku rezerwacji biletów online obowiązywała opłata serwisowa, wynosząca 1,50 zł za każdy bilet dodany do rezerwacji. Liczba miejsc była ograniczona – decydowała kolejność odbioru zaproszeń.

Czwarty sezon potwierdzony

Tymczasem HBO już pod koniec ubiegłego roku ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku.

Cieszymy się, że przez najbliższe lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" pokazuje, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George'a R. R. Martina. Tego lata "Ród Smoka" ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu – mówiła Francesca Orsi, wiceprezeska HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO.

Doskonałe recenzje sezonu drugiego

Drugi sezon "Rodu Smoka" zebrał doskonałe recenzje za "ekscytującą i wciągającą historię" (The Wrap), która jest "powrotem do złotych czasów Gry o tron" (GQ). Esquire uznał serial za "największą produkcję lata", TV Guide stwierdził, że jest to "największa telewizyjna produkcja spośród tych dostępnych obecnie na rynku", natomiast Collider pisał o "najlepszym serialu fantasy dekady".

O czym opowiada "Ród Smoka"?

Serial powstał na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew" i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". "Ród Smoka" opowiada historię rodu Targaryenów.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W rolach głównych w tym sezonie pojawiają się Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain oraz Barry Sloane.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Współtwórcą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu jest Ryan Condal. George R.R. Martin jest współtwórcą i producentem wykonawczym. Pozostali producenci wykonawczy to: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock oraz Philippa Goslett.