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Niezwykły thriller szpiegowski o PRL w abonamencie. To adaptacja prozy Olgi Tokarczuk

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Zima pod znakiem Wrony"
"Zima pod znakiem Wrony"/Kino Świat
Thriller polityczny w reżyserii Kasi Adamik, "Zima pod znakiem Wrony", miał światową premierę we wrześniu 2025 roku, podczas 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Dzieło polskiej reżyserki zachwyciło światową prasę – na portalu Rotten Tomatoes zebrało pełne 100 proc. pozytywnych recenzji. Teraz film został udostępniony abonentom popularnej platformy streamingowej.

Film w koprodukcji TVP trwa 112 minut, został zrealizowany w języku polskim i angielskim, a jego światowa premiera była jednym z wydarzeń specjalnych ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Abonament

"Zima pod znakiem Wrony" weszła na ekrany kin w całej Polsce 20 lutego 2026 roku, później trafiła do wypożyczalni TVP VOD, a obecnie jest już dostępna dla abonentów platformy streamingowej CANAL+.

O czym jest film?

Thriller psychologiczno-polityczny "Zima pod znakiem Wrony" to wciągająca opowieść osadzona w surrealistycznej, filmowej Warszawie grudnia 1981 roku – tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Film opowiada historię brytyjskiej profesor psychiatrii, Joan Andrews, która trafia do Polski na międzynarodową konferencję, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, które właśnie się rozpoczynają. Gdy zostaje niespodziewanie uwięziona w sparaliżowanej Warszawie, wikła się w osobliwą grę szpiegowską. 

Kto występuje w filmie?

W głównych rolach występują Lesley Manville ("The Crown", "Paryż pani Harris", "Queer"), Zofia Wichłacz ("Rojst", "Amok", "Miasto 44"), Andrzej Konopka ("Chłopi", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Wataha"), Sascha Ley ("Bez tchu", "Bez limitu", "Kobiece marzenia") oraz Tom Burke ("Szpiedzy", "Furiosa: Saga Mad Max", "Tylko Bóg wybacza").

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię filmu odpowiada Kasia Adamik, laureatka Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Berlinie za "Pokot", który stworzyła wspólnie z Agnieszką Holland. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk ("Obywatel Jones", "Rzeczy niezbędne", "Zielona granica"), a muzykę skomponował Emre Sevindik ("California Dreaming").

Scenariusz do "Zimy pod znakiem Wrony" napisały Sandra Buchta, Lucinda Coxon i Kasia Adamik.

Scenariusz zainspirowany opowiadaniem "Profesor Andrews w Warszawie" autorstwa laureatki literackiej Nagrody Nobla i Man Booker Prize Olgi Tokarczuk został wyróżniony specjalną nagrodą na Cannes ScripTeast 2018.

Film powstał w koprodukcji międzynarodowej, z udziałem Polski, Luksemburga i Wielkiej Brytanii.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLcanal+thrillerKasia Adamik
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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