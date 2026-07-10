Dziennik Gazeta Prawana logo

Ten serial przewidział erę fake newsów. Przedostatni odcinek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Rok za rokiem"
"Rok za rokiem"/Materiały prasowe
Polacy znów mogą oglądać kultowy serial polityczny. Choć od jego światowej premiery minęło już kilka lat, ta brytyjska seria w reżyserii Simona Cellana Jonesa i Lisy Mulcahy nie straciła na aktualności, a wręcz stała się profetyczną, kultową pozycją, docenioną przez krytyków i uwielbianą przez widownię. Gdzie można oglądać piąty odcinek hitu "Rok za rokiem"?

Piąty i przedostatni odcinek serialu "Rok za rokiem" pojawił się dziś, w piątek, 10 lipca, na platformie CANAL+. Ostatni odcinek będzie dostępny w serwisie za tydzień.

O czym jest serial?

Fabuła serialu "Rok za rokiem" skupia się wokół losów Lyonsów, wielopokoleniowej, z pozoru zwyczajnej rodziny z Manchesteru. Historia rozpoczyna się w 2019 roku, w punkcie zwrotnym dla współczesnej Europy, który zbiega się z powitaniem na świecie najmłodszego członka klanu. Narodziny niemowlęcia stają się pretekstem do dyskusji o przyszłości w świecie, który staje przed licznymi wyzwaniami nowoczesności, takimi jak postęp technologiczny czy eskalujące konflikty geopolityczne. Przez piętnaście kolejnych lat, oczami poszczególnych członków rodziny, widzowie obserwują transformację całego społeczeństwa.

Codzienność w świecie zdominowanym przez globalne konflikty, załamanie rynku pracy w związku z pojawieniem się sztucznej inteligencji, fake newsy i skrajny populizm to wyzwania, które naruszają funkcjonowanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. "Rok za rokiem" pokazuje, jak decyzje polityczne i technologiczne rewolucje bezpośrednio wpływają na plany i życie zwykłych ludzi. Serial stawia pytanie, czy naprawdę jako społeczeństwo, jesteśmy gotowi na to, co może przynieść jutro. Choć momentami produkcja przeraża trafną diagnozą współczesnych lęków, nie jest pozbawiona ciepła, humoru oraz wiary w międzyludzką solidarność.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu znaleźli się cenieni brytyjscy aktorzy. Dwukrotna laureatka Oscara, Emma Thompson, wciela się w postać Vivienne Rook, charyzmatycznej i bezkompromisowej polityczki, która zdobywa poklask prostym, populistycznym językiem i kontrowersyjnymi obietnicami. Partnerują jej, w rolach głównych członków rodziny Lyonsów: Rory Kinnear, T'Nia Miller czy Jessica Hynes oraz Russell Tovey.

Kto stoi za serialem?

Za scenariusz i ideę serialu odpowiada uznany showrunner Russell T. Davies.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+kultowy serialfake newsEmma Thompson
Powiązane
"Profilerka"
Polski serial kryminalny powróci. Dwa pierwsze sezony były hitami telewizji
"Camp Rock 3"
Od premiery pierwszego filmu minęło 18 lat. Wielki hit wraca
"Zajazd. Będzie się działo"
Uwielbiany polski serial powraca. Wybitny aktor dołącza do obsady
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRewelacyjny serial SF wrócił. 100 proc. pozytywnych recenzji »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
"Na niebieskich światłach"
To jeden z najlepszych seriali kryminalnych ostatnich lat. Finałowe odcinki hitu
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
sejm
Faworyt wyborów wyraźnie traci poparcie. Najnowszy sondaż partyjny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj