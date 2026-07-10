Dziennik Gazeta Prawana logo

Ulubieńcy widzów dopiero co wrócili, a już się żegnają. Finałowy odcinek serialu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Ranczo Duttonów"
"Ranczo Duttonów"/Materiały prasowe
Nastąpiła wyczekiwana polska premiera dziewiątego i zarazem ostatniego odcinka pierwszego sezonu nowego serialu z kultowego uniwersum "Yellowstone". Tym razem jest to "Ranczo Duttonów" ("Dutton Ranch"), w którym ulubieńcy publiczności Cole Hauser i Kelly Reilly ponownie wcielają się w Ripa Wheelera i Beth Dutton. Gdzie można oglądać finałowy odcinek spin-offu westernowej serii, który od razu po premierze wskoczył na 1. miejsce hitów platformy?

Dziewiąty i finałowy odcinek serialu "Ranczo Duttonów" pojawił się dziś, 10 lipca, na platformie SkyShowtime.

Hit numer jeden

Serial od razu został hitem numer jeden platformy SkyShowtime i eksperci przewidywali, że utrzyma się na 1. miejscu przez cały sezon. Okazało się, że mieli rację!

O czym jest serial?

"Ranczo Duttonów" opowiada o losach Beth i Ripa próbujących zbudować wspólną przyszłość w Teksasie. Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, para zderza się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Ranczo Duttonów" oprócz Kelly Reilly i Cole'a Hausera występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.

Kto stoi za serialem?

Serial "Ranczo Duttonów" został wyprodukowany przez Paramount Television Studios i 101 Studio. Showrunnerem produkcji jest Chad Feehan, który oparł ją on na postaciach stworzonych przez Taylora Sheridana i Johna Linsona. W produkcję zaangażowani byli również David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wybrane odcinki sezonu, w tym premierowy i finałowy. Reżyserami tego sezonu byli również Greg Yaitanes, Jessica Lowrey i Phil Abraham.

Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Uniwersum Taylora Sheridana

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów "Yellowstone" oraz takie seriale jak "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" i "Madison". Obejrzeć można także prequele "Yellowstone": "1883" i "1923", a także spin-off "Marshals: historia z Yellowstone".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialKelly ReillyCole Hauser
Powiązane
"Profilerka"
Polski serial kryminalny powróci. Dwa pierwsze sezony były hitami telewizji
"Camp Rock 3"
Od premiery pierwszego filmu minęło 18 lat. Wielki hit wraca
"Zajazd. Będzie się działo"
Uwielbiany polski serial powraca. Wybitny aktor dołącza do obsady
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZimnowojenny thriller SF finiszuje. To jeden z najlepszych seriali ostatnich lat »
Zobacz
|
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe
Opaska z tektury falistej na drzewa owocowe. Nie będzie robaków w śliwkach, jeśli owiniesz pień śliwy opaską z tektury. Kiedy zakładać opaski na drzewa?
"Na niebieskich światłach"
To jeden z najlepszych seriali kryminalnych ostatnich lat. Finałowe odcinki hitu
"Wydział zabójstw Stambuł"
Kultowy serial kryminalny. Telewizja pokaże aż cztery odcinki po sobie
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
sejm
Faworyt wyborów wyraźnie traci poparcie. Najnowszy sondaż partyjny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj